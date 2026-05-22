Logo
Large banner

Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима

Аутор:

АТВ
22.05.2026 09:48

Коментари:

0
Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима
Фото: АТВ

Подношење пријава за овјеру политичких партија и независних кандидата за учешће на општим изборима у БиХ завршава се данас, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.

Рок истиче у 16.00 часова, а након ажурирања података на интернет-страници ЦИК-а биће објављен прелиминарни преглед поднесених пријава политичких субјеката под линком "Општи избори 2026".

Ови практично почиње завршна фаза првог дијела изборних активности пред изборе заказане за 4. октобар.

ЦИК БиХ ће, у складу са роковима прописаним упутством о роковима и редослиједу изборних активности, извршити провјеру и овјеру пријава политичких партија и независних кандидата који испуњавају законом прописане услове.

Након окончања тог поступка биће створени услови за подношење пријава за овјеру коалиција и листа независних кандидата, преноси Срна

Рок за подношење пријава за овјеру коалиција и листа независних кандидата трајаће од 8. до 16. јуна до 16.00 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

пријава за овјеру партија

Избори 2026

Босна и Херцеговина

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Амиџић: Бол због трагедије 12 бањалучких беба не јењава

БиХ

Амиџић: Бол због трагедије 12 бањалучких беба не јењава

37 мин

0
Прије 24 године ОХР наметнуо законе о заставу, грбу и химни

БиХ

Прије 24 године ОХР наметнуо законе о заставу, грбу и химни

1 ч

0
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

БиХ

Драган Човић: "Шмит прије 15 дана није уопште размишљао о оставци"

2 ч

1
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

12 ч

0

  • Најновије

10

06

"Увод у анатомију" добија нови обрт: Љубитељи серије биће одушевљени

09

56

Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина

09

54

Почело обиљежавање 34 године од смрти 12 бањалучких беба: Служен парастос

09

48

Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима

09

36

Додик: Смрт 12 бањалучких беба - трагедија када је свијет положио испит из окрутности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner