Данас истиче рок за овјеру за учешће странака и независних кандидата на изборима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Подношење пријава за овјеру политичких партија и независних кандидата за учешће на општим изборима у БиХ завршава се данас, саопштено је из Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ.
Рок истиче у 16.00 часова, а након ажурирања података на интернет-страници ЦИК-а биће објављен прелиминарни преглед поднесених пријава политичких субјеката под линком "Општи избори 2026".
Ови практично почиње завршна фаза првог дијела изборних активности пред изборе заказане за 4. октобар.
ЦИК БиХ ће, у складу са роковима прописаним упутством о роковима и редослиједу изборних активности, извршити провјеру и овјеру пријава политичких партија и независних кандидата који испуњавају законом прописане услове.
Након окончања тог поступка биће створени услови за подношење пријава за овјеру коалиција и листа независних кандидата, преноси Срна
Рок за подношење пријава за овјеру коалиција и листа независних кандидата трајаће од 8. до 16. јуна до 16.00 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
06
09
56
09
54
09
48
09
36
Тренутно на програму