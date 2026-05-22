Амиџић: Бол због трагедије 12 бањалучких беба не јењава

22.05.2026 09:32

Прошле су 34 године, али бол због трагедије 12 бањалучких беба не јењава, навео је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

"У данима када је кисеоник значио живот, лет спаса није добио дозволу. Трагедија 12 бањалучких беба остаје трајна опомена да ниједна политичка одлука не смије бити изнад људског живота", навео је Амиџић на Иксу.

