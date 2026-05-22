Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Акцији "Квотер" ухапшен је А.М из Источног Сарајева код којег је пронађено 1,2 кг хероина и 7.280 КМ.
Полиција је у акцији "Квотер" на подручју Источног Новог Сарајева пронашла више од килограм хероина и 7.280 КМ, те ухапсила мушкарца чији су иницијали А.М, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
На основу Наредбе Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево извршен је претрес стана који користи наведени и том приликом је пронађено 1230 грама хероина и 7.280 КМ.
"Након документовања предмета лице А.М. ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, данас бити предато тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево у даљу надлежност и поступање", наводе из Полицијске управе Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Градови и општине
15 ч0
Регион
15 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
11 ч1
Хроника
11 ч0
Хроника
14 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
10
06
09
56
09
54
09
48
09
36
Тренутно на програму