Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина

22.05.2026 09:56

Хероин
Фото: Уступљена фотографија

У Акцији "Квотер" ухапшен је А.М из Источног Сарајева код којег је пронађено 1,2 кг хероина и 7.280 КМ.

Полиција је у акцији "Квотер" на подручју Источног Новог Сарајева пронашла више од килограм хероина и 7.280 КМ, те ухапсила мушкарца чији су иницијали А.М, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

На основу Наредбе Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево извршен је претрес стана који користи наведени и том приликом је пронађено 1230 грама хероина и 7.280 КМ.

Дрога и новац
"Након документовања предмета лице А.М. ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, данас бити предато тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево у даљу надлежност и поступање", наводе из Полицијске управе Источно Сарајево.

