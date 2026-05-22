Бивши принц под истрагом због могућих сексуалних кривичних дjела!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полиција истражује Ендруа Маунтбатена Виндзора због могућих сексуалних кривичних дјела, јавља Скај Њус.
Детективи желе да разговарају са женом која тврди да је одведена у дом бившег принца Ендруа у Виндзору "у сексуалне сврхе".
Такође позивају друге могуће жртве Џефрија Епстајна да се јаве у оквиру сложене истраге која би могла да се прошири и за коју се очекује да ће трајати још много мјесеци.
Ендру је и даље под истрагом и одлучно негира било какву кривицу.
Полиција је већ разговарала са низом свједока откако је осумњичени ухапшен на свој 66. рођендан, током рације извршене у зору у његовом новом дому у Норфолку пре три мјесеца.
Ендру, који је обављао функцију трговинског изасланика британске владе, испитан је због сумње на злоупотребу јавне функције у истрази покренутој након што је у Сједињеним Државама у јануару објављен досије ФБИ о Џефрију Епстајну.
Из тих докумената се наводно могло закључити да је брат краља Чарлса свом пријатељу Епстајну, осрамоћеном америчком финансијеру који је био затворен због подвођења дјевојке млађе од 18 година ради проституције, прослеђивао повјерљива владина документа и комерцијалне информације.
Међутим, специјални тим детектива полиције долине Темзе забринут је да би потенцијалне Епстајнове жртве могле да одустану од јављања полицији јер вјерују да је истрага ограничена на ужи спектар дијела.
"Људи погрешно мисле да истражујемо финансијски криминал, али то је далеко од истине. Злоупотреба јавне функције обухвата много више тога, укључујући сексуална кривична дјела, преваре, корупцију, ометање правде и друго. Имамо много шири приступ. Истражујемо све аспекте и пратићемо доказе гдје год да нас одведу", рекао је извор.
Свијет
Нова истрага о Епстиновој мрежи: Јавило се 10 нових жртава у Француској
Полиција разматра наводе да је Епстајн 2010. године послао једну жену која није британска држављанка у Уједињено Краљевство ради сексуалног сусрета са Ендруом, али је још није испитала.
Такође се сазнаје да полиција чека да добије нецензурисане копије релевантних Епстајнових досијеа, што би могло значајно да помогне истрази.
Кривично дјело злоупотребе јавне функције познато је по томе што је веома компликовано и тешко за доказивање. Толико да је планирано његово укидање и замена једноставнијим законским решењем, наводи Скај Њус.
Полиција и даље разговара са Крунским тужилаштвом о томе да ли је Ендру, према одредбама закона, био јавни службеник.
Помоћник начелника полиције долине Темзе Оливер Рајт изјавио је:
"Наша истрага о злоупотреби јавне функције се наставља. То је кривично дело које може имати различите облике, због чега је ова истрага сложена."
"Наш тим веома искусних детектива пажљиво анализира велику количину информација које смо добили од јавности и других извора. Посвећени смо спровођењу темељне истраге свих разумних праваца истраге, ма куда они водили."
"Позивамо све који имају информације да нам се обрате путем уобичајених канала за пријаву случајева који нису хитни, као што је интернет портал полиције долине Темзе."
"Разумијем велико интересовање за овај случај, али молим за стрпљење док активно настављамо истрагу. Јавност и медије ћемо додатно обавештавати када то буде примјерено."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 д0
Свијет
5 д0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 седм0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч2
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
10
06
09
56
09
54
09
48
09
36
Тренутно на програму