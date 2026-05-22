Да ли сте знали да кафа садржи један важан витамин?

Послије воде, кафа је најпопуларнији напитак на свијету. Али осим омиљене навике, кафа нашем тијелу нуди много више.
И док можда знате да умјерена конзумација кофеина повећава метаболизам, потискује апетит и повезује се са смањењем тјелесне масти, оно што можда не знате је да је ваш омиљени напитак здрав избор, јер садржи витамине, као и антиоксиданте.
Витамин Б2 је вредан витамин Б комплекса. Сви витамини се могу подијелити у двије основне категорије растворљиви у води или растворљиви у мастима. Витамин Б2 је растворљив у води па се раствара у води и лако се транспортује кроз крвоток. Рибофлавин је основни градивни блок два ензима који играју веома важну улогу у производњи енергије. Поред тога, учествује у правилном функционисању ћелија, расту, метаболизму масти и лијекова.
Витамин Б2 се природно налази у неким намирницама, вјештачки се додаје другим производима и природно се може узимати као додатак. Свака шољица кафе покрива импресивних 11% дневне препоручене количине витамина Б2.
Поред витамина Б2, ваша омиљена кафа је богата минералима као што су калијум и манган и антиоксидансима. Једина ствар на коју морате да пазите је количина коју конзумирате. Дакле, ако пијете до 400 мг дневно, то је једно од најздравијих пића које можете конзумирати, Глас Српске
Недостатак рибофлавина може довести до стоматитиса. Због ометања апсорпције гвожђа, чак и благи до умјерени недостатак рибофлавина доводи до анемије са нормалном величином ћелија и нормалним садржајем хемоглобина. Ово се разликује од анемије узроковане недостатком фолата (Б9) или цијанокобаламина (Б12).
Недостатак витамина Б2 током трудноће такође може довести до урођених мана, укључујући урођене срчане мане и деформитете екстремитета. Такође је познато да продужени недостатак рибофлавина изазива дегенерацију јетре и нервног система.
Конзумација кофеина у оквиру препорука здравих одраслих нема негативних ефеката на здравље. Истраживања су чак повезала свакодневну конзумацију кафе са бољим здрављем срца и дуговјечности. Али ако припадате осјетљивијој категорији, ако сте трудни или дојите, имате коронарну болест или чир на желуцу, радите хомеопатију или једноставно желите да уживате у шољици више, увијек постоји опција са само 1-3 мг кофеина.
