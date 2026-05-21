Опрез: Људи са овим здравственим проблемима не би требало да једу вишње

Вишње су богате витаминима, антиоксидансима и влакнима, па се сматрају веома здравим воћем које може допринијети јачању имунитета, бољем варењу и смањењу упала у организму.
Ипак, стручњаци упозоравају да ово воће није подједнако добро за све људе и да код појединаца може изазвати непријатне реакције или погоршати постојеће здравствене проблеме.
Посебан опрез савјетује се особама које имају осјетљив дигестивни систем.
Због већег садржаја природних киселина и влакана, вишње код неких људи могу изазвати надутост, гасове, болове у стомаку или пролив, нарочито ако се конзумирају у већим количинама. Људи који пате од синдрома иритабилног цријева или других хроничних проблема са варењем често теже подносе ово воће.
Иако ријетко, могуће су и алергијске реакције на вишње. Симптоми могу укључивати свраб у устима, осип, отицање, проблеме са варењем, па чак и отежано дисање. Особе које имају алергију на коштичаво воће или полен одређених биљака требало би да буду посебно опрезне.
Стручњаци упозоравају и да претјеривање са количином вишања може изазвати лаксативни ефекат чак и код потпуно здравих особа. Због тога се препоручује умјерена конзумација како би се избјегле пробавне тегобе и нелагодност.
Посебна пажња савјетује се и када су у питању коштице вишања, које не би требало гутати нити жвакати, јер садрже једињења која у већим количинама могу бити штетна за организам, преноси Ало.
