Logo
Large banner

Опрез: Људи са овим здравственим проблемима не би требало да једу вишње

Аутор:

АТВ
21.05.2026 22:10

Коментари:

0
Чинија зрелих трешања стоји на огради балкона са спољашњом позадином.
Фото: Nadin Sh/Pexels

Вишње су богате витаминима, антиоксидансима и влакнима, па се сматрају веома здравим воћем које може допринијети јачању имунитета, бољем варењу и смањењу упала у организму.

Ипак, стручњаци упозоравају да ово воће није подједнако добро за све људе и да код појединаца може изазвати непријатне реакције или погоршати постојеће здравствене проблеме.

Драган Човић

БиХ

Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

Посебан опрез савјетује се особама које имају осјетљив дигестивни систем.

Због већег садржаја природних киселина и влакана, вишње код неких људи могу изазвати надутост, гасове, болове у стомаку или пролив, нарочито ако се конзумирају у већим количинама. Људи који пате од синдрома иритабилног цријева или других хроничних проблема са варењем често теже подносе ово воће.

Иако ријетко, могуће су и алергијске реакције на вишње. Симптоми могу укључивати свраб у устима, осип, отицање, проблеме са варењем, па чак и отежано дисање. Особе које имају алергију на коштичаво воће или полен одређених биљака требало би да буду посебно опрезне.

policija hrvatska

Регион

Показала средњи прст мужу и свекру па папрено кажњена

Стручњаци упозоравају и да претјеривање са количином вишања може изазвати лаксативни ефекат чак и код потпуно здравих особа. Због тога се препоручује умјерена конзумација како би се избјегле пробавне тегобе и нелагодност.

Посебна пажња савјетује се и када су у питању коштице вишања, које не би требало гутати нити жвакати, јер садрже једињења која у већим количинама могу бити штетна за организам, преноси Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Воће

здравље

вишње

Болест

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Бивша вјереница Дарка Лазића посветила ове ријечи пјевачу?

1 ч

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Свијет

Мађар најавио заокрет Европе према Русији

1 ч

0
Хрватска уводи доживотни затвор?

Регион

Хрватска уводи доживотни затвор?

2 ч

0
Сједница ГО СНСД-а

Република Српска

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

2 ч

2

Више из рубрике

Симпозијум о аритмијама у Бијељини

Здравље

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

2 ч

0
Маслиново уље у здјелици

Здравље

Кардиолог открио које врсте уља су најбоља за употребу

2 ч

0
Полно преносиве болести достигле рекордне нивое у Европи

Здравље

Полно преносиве болести достигле рекордне нивое у Европи

5 ч

0
воће бобице трешње дрво

Здравље

Здравствене благодати трешања: Шест разлога зашто их треба јести

9 ч

0

  • Најновије

22

56

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

22

56

Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио у каналу

22

49

Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

22

46

За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

22

43

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner