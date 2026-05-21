Полно преносиве болести достигле рекордне нивое у Европи

Полно преносиве инфекције, укључујући гонореју и сифилис, достигле су рекордне нивое у Европи, према новим подацима Европског центра за превенцију и контролу болести.
Регистрован је 106.331 случај гонореје, што је повећање од 303 одсто у односу на 2015. годину, док се сифилис више него удвостручио у истом периоду на 45.557.
У Шпанији је регистрован највећи број потврђених случајева гонореје и сифилиса од европских земаља - 37.169 и 11.556.
Шеф јединице Агенције за директно преносиве и вакцином спречиве болести Бруно Ћанчио истакао је да заштита сексуалног здравља остаје једноставна.
- Користите кондоме са новим или вишеструким партнерима и тестирајте се ако имате симптоме - рекао је Ћанчио.
Указао је да ове инфекције могу изазвати тешке компликације, као што су хронична бол и неплодност, а у случају сифилиса и проблеме са срцем или нервним системом.
Он је навео да су се случајеви конгениталног сифилиса "гдје инфекције директно прелазе на новорођенчад, што доводи до потенцијално доживотних компликација" готово удвостручили од 2023. до 2024. године.
Велика Британија је увела вакцину против гонореје 2025. године, након што је достигла рекордних 85.000 случајева у 2023. години.
Симптоми гонореје могу укључивати бол, необичан исцједак и упалу гениталија - али у неким случајевима се не појављују симптоми.
Љекари кажу да се сифилис може избјећи правилном употребом кондома и прихватањем вакцине ако се понуди.
Симптоми сифилиса укључују ране око гениталија и уста, осип на рукама, губитак косе и симптоме сличне грипу. Често их је у почетку тешко примијетити, могу се појавити и нестати током времена. Као и гонореја, може се избјећи употребом кондома и лијечењем антибиотицима. Обе болести могу изазвати озбиљне проблеме ако се не лијече.
(СРНА)
