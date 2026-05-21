Здравствене благодати трешања: Шест разлога зашто их треба јести

Добробити трешања вишеструко су корисне за већину, а стручњаци издвајају 6 најважнијих разлога зашто је добро конзумирати ово воће.
Трешње су воће које већину људи подсјећа на дјетињство, бар нас који смо се као дјеца пели на комшијске трешње и јели зреле, сочне плодове док нас стомак не заболи.
Средином маја прве трешње зрију, а они који имају ту срећу да их уберу на свом дрвету уживаће и у добробитима овог воћа.
1. Витка линија, пробава ради као сат
Захваљујући обиљу влакана, ово укусно воће подстиче рад пробаве те помаже у очувању витке линије. У једној шољици трешања крије се само 90 кцал, стога уживајте у њиховој сочности без имало гриже савјести.
2. Превенција рака
Трешње садрже доста витамина Ц, влакана, антоцијанина и каротеноида, а све су то састојци који помажу у превенцији рака. Оне садрже и цијанидин, супстанцу која такођер штити од карцинома. Истраживања су, наиме, показала да се ћелије рака када су изложене цијанидину из трешања догађа апоптоза, а то значи да она одумире. Студије су откриле и да цијанидин има још једно фантастично својство: он, наиме, потиче станичну диференцијацију, а то значи и да смањује ризик од претварања здравих ћелија у болесне.
3. Природни лијек за гихт и друга упална стања
Истраживање у које је било укључено око 600 људи показало је да су они који су на дневној бази конзумирали 10-12 трешања имали 35 посто мањи ризик од нападаја гихта. Они који су јели још и више трешања смањили су ризик за 50 посто. Гихт је иначе упала зглобова која настаје због повећане концентрације мокраћне киселине у зглобовима. Конзумацијом трешања такођер ћете ублажити тегобе артритиса, преноси Стил
4. Смањују ризик од Алцхајмерове болести и срчаних обољења
Истраживања су показала да трешње садрже супстанце које повољно дјелују на мождане и нервне ћелије те смањују оксидативни стрес. Антоцијанини из трешања помажу функцији липида у вашем организму те штите од упала и стварања плака у крвним судовима. Мелатонин што га садржи ово воће такођер доприноси бољим можданим функцијама те спрјечава слабљење памћења.
5. Смањују ризик од високог притиска и можданог удара
Једна шољица трешања садржи око 270 мг калијума, електролита који је важан за рад мишића, срца, бубрега и нервних ћелија. Велике количине калијума у организму увелико смањују ризик од високог крвног притиска и можданог удара. Истраживања су показала и да трешње помажу у опоравку након већих спортских и физичких напора. Маратонци који су двапут на дан пили по 350 мл свјежег сока од трешања пуно су се брже опорављали од посљедица напорне трке те су мање осјећали бол и упале.
6. Побољшавају квалитету сна
Трешње су богате мелатонином, који наштимава наш унутрашњи сат те нам помаже да боље спавамо. Ако патите од несанице, једите трешње у већим количинама. Њиховом конзумацијом заштитићете се и од умора који осјећате након дугог путовања и промјене временских зона. За бољи сан, трешње можете конзумирати отприлике један сат прије одласка на спавање, а желите ли ублажити јет лаг, након путовања и промјене временске зоне једите их неколико вечери заредом.
