Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

Многи људи воле да се опусте туширањем пред спавање. Али понекад се дешава да нисмо баш расположени за то, па се поставља питање колико често је потребно туширати се.
На ово питање не постоји универзалан одговор. Међутим, дерматолози се слажу да не би требало да прође више од неколико дана између два туширања.
"Учесталост туширања зависи од више фактора: производње себума, знојења, нивоа активности, изложености бактеријама и стања коже. Генерално, препорука је свакодневно туширање или бар 2 до 3 пута недјељно", објашњава дерматолог Рахел Назариан за РиСимпл.
Па постоји неколико знакова: од непријатног мириса, преко перутања и иритације коже до појачаног знојења и погоршања стања попут себорочног дерматитиса.
Ако се туширање дуго прескаче, може доћи и до тога да кожа постане задебљала и тамнија због накупљених мртвих ћелија и нечистоћа.
Иако неки људи могу рјеђе да се туширају, постоје групе којима се препоручује свакодневно туширање, а то су:
- Особе које су физички активне и зноје се
- Особе које имају дерматолошке проблеме
- Особе које су склоне акнама
Свакодневно туширање није штетно ако се ради на прави начин.
Ево на шта би требало да обратите пажњу
Идеална температура је млака вода. Врућа вода исушује кожу, док хладна није неопходна за чишћење.
Препоручују се благи гелови за туширање без агресивних састојака, како се не би нарушила природна заштита коже.
Након туширања, кожу треба благо осушити пешкиром (без трљања) и одмах нанијети хидратантну крему.
Само зато што се туширате сваког дана не значи да би требало да свакодневно перете и косу.
Учесталост прања косе зависи од типа косе и масноће тјемена. Некима одговара свакодневно прање, док другима довољно и једном недјељно.
Особе са коврџавом и сувом косом често могу да перу косу рјеђе или користе методу сувог прања.
