Венс подвукао црту: У доброј смо позицији са Техераном, али постоји и план Б

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сједињене Државе су у прилично доброј позицији у преговорима са Ираном, али је поновно покретање војне кампање и даље једна од опција, изјавио је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.
"Налазимо се у прилично доброј позицији, али постоји и `план Б`, а то је да бисмо поново могли да покренемо војну кампању како бисмо наставили да дјелујемо по том питању и покушали да остваримо америчке циљеве", рекао је Венс новинарима.
Он је искључио могућност да Русија преузме ирански обогаћени уранијум.
"То тренутно није наш план, нити је икада био наш план", нагласио је Венс.
Он је додао да не намјерава унапријед да обавезује САД у преговорима по било којем питању, све док се конкретни кораци у мировном процесу не предузму.
Венс је навео да Сједињене Државе не разматрају повлачење свих својих трупа из Европе, али прераспоређују своје снаге стациониране у европским базама како би осигурале максималну безбједност, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Тренутно на програму