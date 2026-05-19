Небензја: Трамп искрен у настојањима за мир у Украјини

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп искрено настоји да ријеши сукоб у Украјини, а Русија је захвална на његовој подршци примирју поводом Дана побједе, изјавио је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.
"Хтио бих да се захвалим Трампу на искреним тежњама у постизању мирног рјешења сукоба у Украјини. Такође смо захвални на подршци иницијативи руског предсједника Владимира Путина о примирју 8. и 9. маја, у вријеме које је свето за све народе бившег Совјетског Савеза - Дан побједе", рекао је Небензја на сједници Савјета безбједности УН.
БиХ
ПД ПС БиХ: Величање усташтва окарактерисано као кривично дјело
Он је нагласио да Москва не види сигнале из Кијева о спремности да се суштински крене напријед у питању рјешавања сукоба.
"Преговарачки процес тренутно је у ћорсокаку", додао је Небензја.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч0
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч3
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму