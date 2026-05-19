Logo
Large banner

Небензја: Трамп искрен у настојањима за мир у Украјини

Аутор:

АТВ
19.05.2026 19:05

Коментари:

0
представник Русије при УН Василиј Небензја
Фото: Youtube / United Nations

Амерички предсједник Доналд Трамп искрено настоји да ријеши сукоб у Украјини, а Русија је захвална на његовој подршци примирју поводом Дана побједе, изјавио је стални представник Русије при УН Василиј Небензја.

"Хтио бих да се захвалим Трампу на искреним тежњама у постизању мирног рјешења сукоба у Украјини. Такође смо захвални на подршци иницијативи руског предсједника Владимира Путина о примирју 8. и 9. маја, у вријеме које је свето за све народе бившег Совјетског Савеза - Дан побједе", рекао је Небензја на сједници Савјета безбједности УН.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

ПД ПС БиХ: Величање усташтва окарактерисано као кривично дјело

Он је нагласио да Москва не види сигнале из Кијева о спремности да се суштински крене напријед у питању рјешавања сукоба.

"Преговарачки процес тренутно је у ћорсокаку", додао је Небензја.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Василиј Небензја

Америка

Русија

Украјина

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

куба застава град држава мјесто

Свијет

Трамп: Могућ дипломатски договор са Хаваном

3 ч

0
УИО БиХ: Крњић износи нетачне информације о категоријама граничних прелаза

БиХ

УИО БиХ: Крњић износи нетачне информације о категоријама граничних прелаза

3 ч

0
Болница

Свијет

Потврђен још један случај менингитиса код ученика основне школе: Паника у Великој Британији

3 ч

0
Прекинули ћутњу: ЕУ поздравила привремено отварање новог Граничног прелаза

БиХ

Прекинули ћутњу: ЕУ поздравила привремено отварање новог Граничног прелаза

3 ч

3

Више из рубрике

куба застава град држава мјесто

Свијет

Трамп: Могућ дипломатски договор са Хаваном

3 ч

0
Болница

Свијет

Потврђен још један случај менингитиса код ученика основне школе: Паника у Великој Британији

3 ч

0
Сандук сахрана цвијеће обичаји

Свијет

Драма у Бразилу: Проглашен мртвим, па пронађен жив у погребном предузећу

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори док обилази изградњу балске дворане испред Бијеле куће, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Могућ још један велики ударац Техерану

4 ч

0

  • Најновије

22

12

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

22

07

Илон Маск изгубио битку против ОпенАИ

21

59

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

21

48

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

21

44

Борац освојио Куп Републике Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner