УИО БиХ: Крњић износи нетачне информације о категоријама граничних прелаза

Управа за индиректно опорезивање (УИО) БиХ саопштила је да су нетачне информације члана Управног одбора УИО Зијада Крњића да су гранични прелази прве категорије Брод, Изачић и Шамац, те да између БиХ и Хрватске постоје само два гранична прелаза са потпуним инспекцијским надзором - Градишка и Бијача.
"Камиони са робом која захтијева потпуни инспекцијски надзор, из БиХ у Хрватску то јест у ЕУ, као и из ЕУ у БиХ, могу ући искључиво на један од ова два гранична прелаза", саопштено је из УИО.
Потпуни инспекцијски надзор подразумијева да одређена роба која прелази гранични прелаз мора добити потврде ветеринарске инспекције, фитосанитарно-пољопривредне инспекције, санитарне инспекције и тржне инспекције, наводи се у саопштењу, преноси СРНА.
"Ово је у БиХ могуће искључиво на два гранична прелаза - Градишка и Бијача, односно од данас због новонастале ситуације и прекида саобраћаја на прелазу Градишка то више није могуће на цијелом подручју сјверозападне границе БиХ са ЕУ", истиче се у саопштењу.
Из УИО напомињу да су на овакав начин многи привредници из цијеле БиХ доведени у веома тежак положај и знатно веће трошкове, уз губитак времена за дуготрајни транспорт робе.
Гранични прелаз Градишка затворен је за сва возила због урушавања пјешачког прелаза на надвожњаку међудржавног моста на Сави.
