Вулић: Правна борба против Шмита тек слиједи

Аутор:

АТВ
19.05.2026 18:06

Sanja Vulic
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да Кристијан Шмит џелат и србомрзац који је распаковао Дејтонски споразум, те да правна борба против њега тек слиједи.

Вулићева је рекла да је Шмит окупатор који је крив за сва неслагања и раздор међу народима, те да је изазвао невиђену кризу у постдејтонској БиХ, преноси СРНА.

Она је навела да ће Шмит одговарати за све што је урадио српском народу и легитимно изабраном предсједнику Републике Српске.

Вулићева је поручила да ће Република Српска прихватити будућег високог представника који буде изабран релевантном резолуцијом Савјета безбједности УН.

Она је најавила да ће осим Шмита, пријава бити поднесена и против замјеника министра финансија и трезора Мухамед Хасановића, који је по Шмитовој наредби на непостојећи рачун исплатио милионски износ у случају "Вијадукт".

"Узели су дио средстава од путарина и они то намјеравају одузети Републици Српској оног тренутка када се Српска и Федерација БиХ договоре о распод‌јели тих средстава", рекла је Вулићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

