Потврђен још један случај менингитиса код ученика основне школе: Паника у Великој Британији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Агенција за здравствену безбједност Велике Британије (УКХСА) саопштила је да је у граду Редингу, 60 километара далеко од Лондона, потврђен четврти случај менингитиса, код ученика основне школе.
Дијете, чије године нису откривене, дио је групе ученика који су обољели од менингитиса Б, међу којима је и Луис Вотерс са колеџа Хенли у Оксфордширу, који је од посљедица инфекције преминуо прошле недјеље, преноси Скај њуз.
Још два пацијента, који се лијече од менингитиса, су ученици основне и средње школе у том подручју.
Консултанткиња за здравствену заштиту у УКХСА Рејчел Миркл изјавила је да се четврти ученик који се лијечи од менингитиса, који похађа Основну школу "Вествуд фарм" у Редингу, добро опоравља и да су родитељи обавијештени о знацима и симптомима на које треба обратити пажњу.
"Овај четврти случај има везе са истом широм друштвеном мрежом као и остали случајеви, гдје су мјере, укључујући антибиотску профилаксу, већ спроведене", рекла је Ниркл.
Она је додала да "ризик за ширу јавност остаје низак" од ширења те болести.
(Телеграф.рс)
