Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

Предсједник Русије Владимир Путин слетио је у Пекинг у оквиру своје државне посјете Кини, преносе РИА Новости.
Руског предсједника, како је најављено, дочекаће министар спољних послова Кине Ванг Ји уз почасну стражу и свечани протокол.
Према програму, Путин би након свечаног дочека требало да се упути у резиденцију за почасне госте.
Шеф руске државе ће, на позив кинеског лидера Си Ђинпинга, боравити у званичној посјети Кини од 19. до 20. маја, поводом обиљежавања 25. годишњице Споразума о пријатељству и сарадњи, изјавио је раније Јуриј Ушаков, помоћник руског предсједника.
У руској делегацији је осам министара, укључујући и шефа руске дипломатије Сергеја Лаврова. Осим тога, у саставу делегације је и пет потпредсједника владе. Администрацију предсједника представља сам Ушаков, портпарол предсједника Дмитриј Песков и замјеник шефа кабинета руског председника Максим Орешкин. У делегацији је такође низ представника руских компанија, како државних, тако и приватних, преноси РТ Балкан.
