Пјешчана олуја погодила Ирак: Призори су као на Марсу

Већ данима широм Ирака дувају веома јаки, на ударе и олујни вјетрови.
Снажни ветрови, подигли су огромне количине пустињског пијеска, при чему је настала пустињска олуја.
Она се директно обрушила на Багдад, а призори у овом петомилионском граду су као на Марсу, с обзиром на то да је све наранџасто и замућено усљед велике количине пијеска.
Пустињска олуја значајно је смањила видљивост и веома омела све видове саобраћаја.
Удари ветрова јачи су од 80 километара на сат, а велике количине честица пустињског пијеска веома лоше дјелују и на здравље људи, па надлежне службе апелује да ко не мора, не излази ван кућа и других заштићених објеката.
Пјешчане олује веома су честа појава широм Ирака и околних земаља, преноси Телеграф.рс.
