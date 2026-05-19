Logo
Large banner

Пјешчана олуја погодила Ирак: Призори су као на Марсу

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:02

Коментари:

0
Призори из Ирака који је погођен пјешчаном олујом. Небо је наранџасте боје, а улица и саобраћај једва видљиви.
Фото: Printscreen/Instagram/arynewstv

Већ данима широм Ирака дувају веома јаки, на ударе и олујни вјетрови.

Снажни ветрови, подигли су огромне количине пустињског пијеска, при чему је настала пустињска олуја.

Она се директно обрушила на Багдад, а призори у овом петомилионском граду су као на Марсу, с обзиром на то да је све наранџасто и замућено усљед велике количине пијеска.

Пустињска олуја значајно је смањила видљивост и веома омела све видове саобраћаја.

Удари ветрова јачи су од 80 километара на сат, а велике количине честица пустињског пијеска веома лоше дјелују и на здравље људи, па надлежне службе апелује да ко не мора, не излази ван кућа и других заштићених објеката.

Пјешчане олује веома су честа појава широм Ирака и околних земаља, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пјешчана олуја

Ирак

вјетар

Олуја

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Црна Гора: Покренута истрага против седам особа због кријумчарења готово двије тоне кокаина

1 ч

0
Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

Регион

Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

2 ч

0
Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Хроника

Трагедија код Новог Града: Једна особа страдала након превртања трактора

2 ч

0
спавање сановник баба Ванга

Здравље

Колико сати сна је довољно да устанете свјежи и одморни?

2 ч

0

Више из рубрике

Хаос у Египту: Убио осам људи на аутобуској станици, полиција га ликвидирала

Свијет

Хаос у Египту: Убио осам људи на аутобуској станици, полиција га ликвидирала

6 ч

0
Два мајмуна

Свијет

Ухапшена двојица мушкараца због упада код најпознатијег мајмуна на интернету

7 ч

0
Отимао је дјецу, убијао их и јео: Језива прича о угледном старцу

Свијет

Отимао је дјецу, убијао их и јео: Језива прича о угледном старцу

8 ч

0
мореуз Иран и Америка

Свијет

Иран има горе оружје од Ормуског мореуза и чини се да жели да га употријеби: Посљедице би биле несагледиве

9 ч

0

  • Најновије

17

49

Избола комшиницу и смрскала јој главу чекићем: Стравичан злочин у Шкотској добио судски епилог

17

43

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner