Испливао први снимак након тешке несреће код Новог Пазара: Извлаче повријеђене из олупина

На магистралном путу Тутин-Нови Пазар, у мјесту Надумце, данас се догодила тешка саобраћајна незгода када је аутомобил марке "Пасат" слетио у кањон Себечевске ријеке.
У возилу су се налазиле две особе из Тутина које су повређене након вишеметарског излијетања са коловоза.
Портал Санџак Данас подијелио је видео снимак са мјеста несреће на којем се виде драматичне и потресне сцене спасавања повријеђених из смрсканог аутомобила преврнутог у кориту реке. На снимку се може видјети тренутак када екипе Хитне помоћи, полиције и грађани заједничким снагама извлаче повријеђене из олупине возила.
Teška saobraćajna nesreća na putu Tutin–Novi Pazar, dvoje povrijeđenih pic.twitter.com/FVkom3j6Fp— Sandzak Danas (@DanasSandz9154) May 19, 2026
Аутомобил је из за сада неутврђених разлога изгубио контролу, пробио заштитни појас и завршио у кањону Себечевске реке. Фотографије и видео материјал свједоче о силини удара и тешком стању возила након несреће.
Повријеђенима је одмах указана помоћ, након чега су транспортовани у Здравствени центар Нови Пазар. Према првим информацијама, нису животно угрожени, али су задобили озбиљне повреде. На мјесту несреће окупио се велики број грађана, док је саобраћај на овој дионици пута био отежан током трајања полицијског увиђаја.
