Logo
Large banner

Испливао први снимак након тешке несреће код Новог Пазара: Извлаче повријеђене из олупина

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:43

Коментари:

0
Несрећа код Новог Пазара. Смрскано возило у у мјесту Надумце. Аутомобил марке "Пасат" слетио у кањон Себечевске ријеке.
Фото: Printscreen/X/Sandžak danas

На магистралном путу Тутин-Нови Пазар, у мјесту Надумце, данас се догодила тешка саобраћајна незгода када је аутомобил марке "Пасат" слетио у кањон Себечевске ријеке.

У возилу су се налазиле две особе из Тутина које су повређене након вишеметарског излијетања са коловоза.

Портал Санџак Данас подијелио је видео снимак са мјеста несреће на којем се виде драматичне и потресне сцене спасавања повријеђених из смрсканог аутомобила преврнутог у кориту реке. На снимку се може видјети тренутак када екипе Хитне помоћи, полиције и грађани заједничким снагама извлаче повријеђене из олупине возила.

Аутомобил је из за сада неутврђених разлога изгубио контролу, пробио заштитни појас и завршио у кањону Себечевске реке. Фотографије и видео материјал свједоче о силини удара и тешком стању возила након несреће.

Повријеђенима је одмах указана помоћ, након чега су транспортовани у Здравствени центар Нови Пазар. Према првим информацијама, нису животно угрожени, али су задобили озбиљне повреде. На мјесту несреће окупио се велики број грађана, док је саобраћај на овој дионици пута био отежан током трајања полицијског увиђаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

повријеђени

Саобраћајна несрећа

Спавање

више повријеђених

Нови Пазар

снимак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младожења ставља прстен младој на вјенчању.

Занимљивости

Хаос на свадби: Свекрва и млада се жестоко посвађале пред 200 званица

1 ч

0
Представнички дом: Размотрене измјене Закона о кажњавању величања усташтва

БиХ

Представнички дом: Размотрене измјене Закона о кажњавању величања усташтва

1 ч

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Свијет

Ухапшен син модног могула: Осумњичен за убиство оца милијардера

1 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Лепа Брена је прије Бобе била у вези са једним политичарем: Посвећен му велики хит

1 ч

0

Више из рубрике

Отисци од тракторских гума осликани у земљи док трактор иде напријед

Хроника

Трагедија код Новог Града: Једна особа страдала након превртања трактора

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Аутомобил прешао дјечаку (6) преко шаке: Тешка несрећа у Земуну

2 ч

0
Сарајкићу 40 година затвора за убиство на Вилсоновом шеталишту

Хроника

Сарајкићу 40 година затвора за убиство на Вилсоновом шеталишту

3 ч

0
Одузети кокаин

Хроника

Од Приједорчанина одузет кокаин

4 ч

0

  • Најновије

17

43

Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner