Ухапшен син модног могула: Осумњичен за убиство оца милијардера

Полиција Барселоне ухапсила је четрдесетпетогодишњег Џонатана Андика под сумњом да је убио свог оца, милијардера и оснивача познатог модног бренда Манго Исака Андика.
Трагедија се догодила у децембру 2024. године током заједничког планинарења, када је седамдесетједногодишњи модни могул Исак Андик погинуо након пада са литице високе скоро 150 метара. Џонатан Андик, који од самог почетка тврди да је невин, приведен је у суд у Марторељу ради давања званичне изјаве пред истражним судијом, како преноси лист Ел Паис.
Иако је полиција у почетку случај водила као несрећан случај, истрага је добила потпуно нови обрт у октобру 2025. године, када је син званично именован као осумњичени.
Отац и син су кобног дана шетали стазом Лес Феишадес, која повезује пећине Салнитре у Кољату са познатим манастиром Монсерат.
Истражитељи наглашавају да ова рута иначе важи за прилично безбједну и да није посебно опасна. Према Џонатановој верзији приче, он је ходао испред оца и на само неколико метара од паркинга зачуо звук одроњеног камења. Када се окренуо, видио је оца како пада низ незаштићену литицу, а старији Андик је преминуо на лицу мјеста.
Међутим, полиција је повукла првобитну теорију о несрећи због озбиљних контрадикторности и такозваних сивих зона у Џонатановим изјавама.
Између осталог, утврђено је да је лагао о мјесту на којем је паркирао аутомобил, као и о томе да није фотографисао терен, иако су докази показали супротно. Регионална полицијска управа Мосос д'Ескуадра још увек одбија да да званичне коментаре јер је истражни судија прогласио тајност поступка.
У склопу истраге саслушана је и Исакова партнерка, професионална голферка Естефанија Кнут, која је односе између оца и сина описала као изузетно напете.
Џонатан је већ почетком прошле године детаљно испитиван дуже од три сата, а полиција је тада узела изјаве и од Исаковог личног возача, као и од службеника који је први стигао на мјесто несреће.
Породица Андик се поводом ових догађаја огласила преко портпарола, наводећи да дубоко поштују правни процес, да настављају пуну сарадњу са надлежним органима и да су увјерени да ће се убрзо доказати Џонатанова невиност, уз напомену да се у будућности више неће јавно оглашавати.
Исак Андик, који је иза себе оставио и кћерке Џудит и Сару, основао је Манго 1984. године заједно са братом Нахманом. До марта 2024. године, ова модна империја запошљавала је више од 14.000 људи у преко 2.700 продавница широм свијета.
Магазин Форбс је непосредно прије смрти процијенио Исаково богатство на 4,5 милијарди долара, што га је чинило најбогатијим човеком у Каталонији и једним од најимућнијих у Шпанији.
Након очеве смрти, његово троје дјеце преузело је контролу над 95 одсто власништва компаније, које данас деле на потпуно једнаке дијелове, преноси Блиц.
