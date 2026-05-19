Више бањалучких улица сутра остаје без струје

19.05.2026 17:35

Без струје ће сутра у Бањалуци бити више улица и насеља, саопштено је из "Електрокрајине".

Електричну енергију од девет до 14 часова неће имати дијелови насеља: Карановац, Бастаси, Балте, Јаворани, Ераци и Тисовац.

"Без електричне енергије од 10.30 до 12 часова остају и дијелови насеља: Туњице, Дракулић, Шарговац и Раковачке Баре", саопштили су из Електрокрајине.

Од девет до 11 часова струју неће имати ни дијелови улица Исидоре Секулић, Козарска и Стојана Новаковића

"Струју од 11.30 до 13.30 часова неће имати ни дио улице: Браће Пиштељића, а од девет до 14 часова дијелови улица: Банијска, Краља Александра И Карађорђевића, Карађорђева и Милана Стевиловића", навели су они.

