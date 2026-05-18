Док се Бањалука шминка, грађани се гуше у комуналним проблемима

Нови изглед Трга Крајине и Господске улице градоначелник Бањалуке представио је као корак ка модернијем и љепшем центру града. Док једни поздрављају уређење, други поручују да Бањалука полако губи свој препознатљиви дух.
Приоритет би, поручују Бањалучани градоначелнику, требало да буду инфраструктурни проблеми који годинама муче грађане.
Футуристички трг, ново поплочање и визуели који подсјећају на европске метрополе – тако би, према представљеном пројекту, требало да изгледа центар Бањалуке. Градоначелник поручује да је циљ да град добије нову разгледницу. Дио грађана пита: да ли Бањалука у том процесу губи свој препознатљиви дух? Док на друштвеним мрежама неки упућују озбиљне критике, неки су се и нашалили.
"Шта нам радите од града? Нисмо и нећемо да будемо као остали", "Извини, молим те, шта би с оном причом да ће бити јавне расправе, мишљења грађана итд.", "Није град само центар, прођите мало по насељима, и градским и приградским, да видите стање града", нека су од мишљења грађана.
Грађани упозоравају да је много важније ријешити свакодневне проблеме – рупе на улицама, канализацију, смеће и инфраструктуру у насељима. Пројекат је већ представљен одборницима Скупштине града.
"Тада смо у разговору врло јасно рекли да на прву руку нисмо против тога, али управо грађани треба да буду ти који ће одлучити да ли је то прихватљиво за њих. Наравно, можемо естетски да говоримо – да ли се некоме нешто свиђа, али то ће да промијени сам изглед града и свакако морамо да чујемо грађане", јасан је одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Архитекте и урбанисти упозоравају да модернизација не смије значити брисање идентитета града. Професорица Бранкица Милојевић подсјећа да Бањалука нема усвојен урбанистички план и да се важне одлуке доносе без шире стручне и јавне расправе, те да је стручни тим који се тренутно бави овим питањима веома уска група људи. Поручује да град мора да се развија у складу са духом мјеста и насљеђем које су стварале претходне генерације.
"Тај посао се ради на један потпуно нетранспарентан начин у који нису укључени, прије свега, грађани са становишта партиципације и њихових идеја и осјећаја за урбани културни идентитет овога града. Није укључена стручна јавност", истакла је професорица на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету Бранкица Милојевић.
Из Градске управе најављују и реконструкцију парка „Петар Кочић“, простора код Народног позоришта Републике Српске и Трга српских јунака. На критике грађана градоначелник одговара – о укусима се не расправља.
"Ми смо дали јавности да каже своје мишљење. Имали сте мишљење и за хотел 'Палас'. Значи, шта год да се ради, ја нисам видио ниједан пројекат... али онда послије људи, кроз вријеме, можда сагледају и квалитет свега тога што је урађено", тврди градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић.
Стручњаци подсјећају да је Бањалука још 2019. године расписала међународни конкурс за уређење јавних простора центра града, на који је стигло више од 30 радова из цијелог свијета. Тај конкурс није преузет нити прихваћен од стране нове градске власти. Нови пројекат, који укључује Господску улицу, простор око Народног позоришта, Музеја и парка „Петар Кочић“, требало би да кошта око 15 милиона марака.
