Велики број улица у Бањалуци данас без струје

Аутор:

АТВ
19.05.2026 07:35

Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће од девет до 14 часова бити дијелови улица Банијска, Краља Александра Првог Карађорђевића, Браће и сестара Капор и Скендера Куленовића, саопштили су из "Електрокрајине".

Без напајања електричном енергијом од 11.30 до 13.30 часова биће и дијелови улица Јована Дучића, Милана Тепића и Саве Мркаља.

"Струје неће имати ни дијелови улица Илије Гарашанина, Пољски пут, Пољског партизанског батаљона и Светозара Цвјетојевића од девет до 11 часова", навели су из овог предузећа.

Од девет до 14 часова напајања неће бити у дијеловима насеља Надежде Петровић, Сутурлија, Буквалек, Доња Кола, Перван и Голеши.

Дио улице Василија Острошког неће имати струје од 12 до 13.30 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

