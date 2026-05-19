Убијеног Луку (19) мајка сахрањује у одијелу које је требало да носи на матури

Цијела Хрватска завијена је у црно након ужасног убиства 19-годишњег матуранта Луке Миловца у Дрнишу. Кристијан Алексић, којем је Лука достављао пицу, упуцао га је из ватреног оружја и дао се у бјекство.
Ухапшен је након готово 30 сати проведених у бјекству.
Лука је сљедећег петка требало да плеше у одјелу на својој матурској вечери. У том одјелу ће га, одлучила је његова мајка, и сахранити, саопштио је РТЛ.
"Мој млађи син је његова генерација, требало је за седам дана да буду на матурској вечери. Шта да вам кажем… Синоћ сам био код њих. Небо и земља плачу. Убица је наишао на најневинијег у граду", рекао је за РТЛ Дарио Лапић, предсједник Кошаркашког клуба ДОШК Дрниш.
"Феноменално дијете, бескрајно драго и добро", каже директор средње школе коју је Лука похађао, Хрвоје
Дрнишани редом у суперлативима говоре о убијеном младићу, који је планирао студије у Сплиту у коме је живот тек почињао.
Становници Хрватске с правом се питају како је Кристијан Алексић, који је убио још 1994. године, који је осуђен због напада у затвору у Лепоглави, коме су 2023. пронашли оружје био на слободи. Цијело мјесто га се плашило.
“Отварам врата и видим Алексића како трчи према мени, па сам и ја почео да бјежим”
Са Луком је у посљедњим тренуцима његовог живота био његов пријатељ Иван. За ХРТ је рекао како се Лука плашио да достави храну на ту адресу и како му је понудио да пођу заједно, пише 24сата.
"Ја сам се, као његов дугогодишњи пријатељ, понудио да идем са њим. Рекао сам му да ћу бити уз њега, да ће све бити добро, да сам ту са њим. Пењали смо се уз степенице, дошли на терасу, Кристијан отвара врата и говори: “Уђи, уђи”, међутим Лука му прилази да преда доставу и Алексић у том тренутку пуца", рекао је потресени Иван.
Шокирани младић одмах је наставио причу.
"Када сам видио Луку како пада на под, у том тренутку сам почео да трчим, прескочио сам степенице, ушао у ауто, међутим ауто се угасио. Отварам врата и видим Алексића како трчи према мени, па сам и ја почео да бјежим. Отишао сам до пицерије и пријавио шта се догодило, рекао им да одмах иду у полицију", рекао је пријатељ убијеног Луке за ХРТ.
