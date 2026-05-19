Има исту дијагнозу као Слоба Васић! Александра Младеновић открила своју муку

19.05.2026 08:46

Александра Младеновић
Фото: Youtube/Blic TV

Александра Младеновић одлучила је да јавно проговори о изузетно тешком периоду кроз који је пролазила, откривши да се годинама уназад борила са анксиозношћу.

Она је први пут отворено причала о свом менталном здрављу, признавши да суочавање са овим стањем нимало није било лако и да је оставило дубок траг на њен свакодневни живот.

Проблеми су почели још у њеној младости, када је са свега 18 година доживјела први озбиљан напад након стресног периода и испадања из музичког такмичења.

Током једног путовања Александра се суочила са симптомима који су били толико интензивни и узнемирујући да је у први мах помислила да је ријеч о озбиљном здравственом проблему.

- Нисам знала шта ми је у том тренутку, почела је да ми се кочи лијева рука и тако цијела страна. Ја сам мислила да је то шлог. Све ми је побијелило пред очима. Страх, огроман страх као да ћу да се срушим. Први излаз где је био, Свилајнац, ми смо тамо скренулу и тамо сам отишла код доктора да ми дају нешто за смирење. То је било послије испадања из такмичења. То је био анксиозни напад, ја нисам знала шта је то. Тамо су ми рекли да је то анксиозност, ја нисам знала шта је то. Тада сам имала 18 година. Послије тога сам баш често имала те анксиозне нападе. Успјела сам некако да средим годинама. Радила сам на томе, сад умијем да препознам. Тад је било јако тешко, нисам смјела сама да спавам - рекла је она за "Адриа ТВ".

Александра Младеновић

Александра Младеновић: Схватила сам зашто имам љубавних проблема

Подсјетимо, пјевач Слоба Васић тренутно се налази у психијатријској установи "Лаза Лазаревић. Он је био прво на пријемном одјељењу, а онда је премјештен на мушко одељење ове клинике, гдје ће наставити даље лијечење. Иначе, Слоба је прије три мјесеца хитно завршио у болници.

Тада се за медије огласила Слобина мендаџерка која је открила шта се десило.

- Слоба се већ дуже вријеме бори са анксиозношћу. Мислио је да је тај период иза њега, али је у посљедњих неколико дана, услед појачаног стреса и исцрпљености, дошло до наглог погоршања стања. У једном тренутку је изгубио свијест, након чега је хоспитализован. Тренутно се налази у болници под љекарским надзором, стање је стабилно и задржаће се неколико дана како би се терапија и опоравак у потпуности стабилизовали - рекла је Слобина менаџерка Ајла.

- Важно је нагласити да није ријеч ни о чему другом, већ искључиво о здравственом проблему везаном за анксиозност. Овим путем молимо за разумијевање и мало приватности, како би се могао у миру опоравити. Када буде спреман за лично оглашавање, благовремено ће се он свакако огласити - рекла је потом она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Александра Младеновић

Слоба Васић

