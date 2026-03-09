Logo
Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

АТВ

09.03.2026

16:49

0
Пјевачица Александра Младеновић отворено је говорила о својим љубавним неуспјесима и искуствима која су је обликовале, током гостовања у емисији Гранд Специјал.

Како је признала, љубав јој није увијек ишла на руку, али свака грешка је донијела драгоцјене лекције.

"Моја највећа освета је да одем од њих. То их највише боли", рекла је она.

Александра је истакла да је проблем често био у томе што је тражила љубав на погрешним мјестима.

Зграда, Бањалука

Република Српска

Гдје је продат најскупљи стан у Српској?

"Проблем код мене је што сам тражила љубав на погрешном мјесту. Само ми је фалила љубав од партнера и на тај начин сам правила погрешне изборе и велике грешке, али то ме је некако ојачало, научила сам шта желим, а шта не. Научила сам да волим себе и будем самој себи довољна, па онда мушкарац може да дође, да ми то само употпуни", испричала је у емисији "Гранд Специјал".

(ГрандТВ)

Пјевачица

Aleksandra Mladenović

