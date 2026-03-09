Гдје је продат најскупљи стан у Српској?

Извор:
СРНА
09.03.2026
16:39
Коментари:0
У Републици Српској прошле године прометовано је укупно 37.950 непокретности, чија је укупна остварена цијена 1,37 милијарди КМ, што је 210 милиона КМ више у односу на годину раније, саопштено је из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
Према подацима из Регистра цијена непокретности Републике Српске, у прошлој години регистрована су укупно 18.172 купопродајна уговора, што је за 2,5 одсто више у односу на 2024.
Сцена
Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду
Највећи број прометованих непокретности забиљежен је у Бањалуци и Бијељини, док је највише прометовано пољопривредним земљиштем.
Просјечна цијена стана по метру квадратном у Републици Српској износила је 2.567 КМ по метру квадратном и за 115 КМ је већа него 2024. године.
Цијена најскупљег прометованог стана од 66,8 метара квадратних износила је 798.000 КМ и евидентирана је на Јахорини у општини Пале у објекту изграђеном 2024. године.
- Овај стан је уједно и најскупљи прометовани, чија је цијена износила 11.946 КМ по метру квадратном и прометован је између два правна лица - наведено је у саопштењу.
Остали спортови
Драма на аеродрому: Чувени тренер доживио инфаркт и умро
Највећа просјечна цијена стана по квадратном метру забиљежена је на Јахорини у општини Трново и износила је 4.689 КМ по метру квадратном.
Цијена најскупље прометоване гараже износила је 70.000 КМ у бањалучком насељу Нова Варош. Ријеч је о гаражи од 34 метра квадратна са два мјеста у објекту изграђеном 2011. године.
У истом бањалучком насељу евидентирана је и цијена најскупљег прометованог гаражног мјеста у објекту од 4.065 КМ по метру квадратном, површине је 12,3 метара квадратних и налази се у објекту изграђеном 2024. године.
Цијена најскупље прометоване куће у Републици Српској износила је 600.000 КМ и евидентирана је у требињском насељу Градина. Ријеч је о кући површине 316 метара квадратних са земљиштем уз објекат од 457 метара квадратних. Кућа је саграђена 1967. године.
Сцена
Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''
Цијена најскупље пословне непокретности у Републици Српској износила је 2.000.000 КМ и евидентирана је у насељу Лукавица у Источном Новом Сарајеву. Површина објекта саграђеног 2002. године износи 1.664 метра квадратна, а површина земљишта уз објекат је 520 метара квадратних.
Најскупље грађевинско земљиште плаћено је 5.200.000 КМ, површине је 16.206 метара квадратних, а налази се у бањалучком насељу Лазарево.
Цијена најскупљег пољопривредног земљишта била је 300.000 КМ за површину од 12.630 метара квадратних и евидентирана је у Бијељини.
Ово је уједно и најскупље прометовано пољопривредно земљиште по метру квадратном са цијеном од 23,8 КМ.
Свијет
Иран послао ракету с посебном поруком у Израел
Према подацима Регистра цијена непокретности, од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2025. године регистрован је укупно 129.451 купопродајни уговор у којем је прометовано укупно 264.475 непокретности, чија је укупна остварена цијена 7.911.076.738 КМ.
Из РУГИПП-а су напоменули да објављени подаци у годишњем извјештају зависе од квалитета података у купопродајном уговору и података које учесник у промету уписује у упитник приликом предаје захтјева за промјену уписа права власништва у евиденцијама Управе.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч1
Република Српска
7 ч41
Република Српска
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму