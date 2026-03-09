Logo
Пијан вриштао и викао, па ухапшен

СРНА

09.03.2026

10:13

0
Policija Republike Srpske
Фото: АТВ

У Братунцу је ухапшено лице чији су иницијали Б.М. из овог мјеста које је пијано викало и вриштало на јавном мјесту.

Полицијској станици Братунац јуче је пријављено да ово лице нарушава јавни ред и мир, а алко-тестирањем су му утврђена 1,53 промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Лице Б.М. је ухапшено због бојазни да ће наставити са вршењем прекршаја које је чинио.

Полиција Републике Српске

хапшење

Bratunac

