Пијан вриштао и викао, па ухапшен

Извор:
СРНА
09.03.2026
10:13
У Братунцу је ухапшено лице чији су иницијали Б.М. из овог мјеста које је пијано викало и вриштало на јавном мјесту.
Полицијској станици Братунац јуче је пријављено да ово лице нарушава јавни ред и мир, а алко-тестирањем су му утврђена 1,53 промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Лице Б.М. је ухапшено због бојазни да ће наставити са вршењем прекршаја које је чинио.
