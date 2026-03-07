Усијали се радари: На хиљаде прекршаја на путевима Српске

Аутор:АТВ
299.172 прекршаја у протеклој години на путевима Републике Српске. Забиљежили су то стационирани радари који свакодневно евидентирају саобраћајне прекршаје.
Укупно их је 107. У прошлој години само Бања Лука биљежи 34.893 прекршаја. Подаци полиције показују да возачи континуирано крше прописе.
"Возачи су најбрже возили у Карановцу гдје је евидентирано чак 13.055 саобраћајних прекршаја. Дивљало се и у мјесту Камичани града Приједора гдје је забиљежена највећа брзина од 185 км на час на дионици пута гдје је највећа допуштена брзина 80 км на час, док је на подручју града Бањалука у улици Крфска гдје је ограничење 40 КМ, регистрован прекршај при брзини од 108 километара на час", поручују из министарство унутрашњих послова Републике Српске.
Саобраћајни знаци и радари нису без разлога постављени и тамо су гдје треба да буду. Неопходно је поштовати их наглашавају саобраћајни стручњаци.
„Оно што убија наше грађане на путевима Републике Српске је брзина. Јер према подацима Ауто-мото савеза Републике Српске сваки други возач на нашим путевима прекорачује дозвољену брзину. Са порастом брзине расте проценат смртног страдања“, рекао је Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке
Возачи не смањују брзину због могућих посљедица које носи небезбједно понашање него да би избјегли казне, сматра директор Путева Републике Српске
„Повећањем броја камера сви би рекли имаћемо мање саобраћајних несрећа а имамо више зато што прођу камере и наставе даље да возе јако јако брзо. Саобраћајна несрећа се не може десити на њиви већ се дешава на путу, али није пут узрок саобраћајне несреће. Ако се возачи придржавају прописа путеви су безбједни", рекао је Мирослав Јанковић, директор "Путева" Републике Српске.
Надлежни поручују да су радари постављени с циљем повећања безбједности на локацијама које су од стране полицијских управа и локалних заједница препознати као критични правци на којима је евидентирано највише саобраћајних незгода. Они су показали своју оправданост.
