Огласили се из Хрватске: Пељешки мост стабилан, нема опасности

07.03.2026
Предсједник Управе Хрватских цеста Ивица Будимир истакао је да је Пељешки мост стабилан и да нема никакве опасности за учеснике у саобраћају.
Будимир је нагласио да су на мосту уочени недостаци који нису неуобичајени и да их има сваки објекат.
Он је најавио да ће недостатке отклонити кинеска компанија која је и саградила мост вриједан око 420 милиона евра, преносе хрватски медији.
"Направљене су све анализе, то је све стабилно, уредно, само ћемо вјеројатно након сезоне започети отклањање недостатака. Гаранција је 10 година, прошле су три и све што се појави у року од 10 година дужни су отклонити", рекао је Будимир.
Италијански медији објавили су почетком седмице да су се на неким бетонским стубовима Пељешког моста, отвореног у јун 2022. године, појавиле видљиве пукотине.
