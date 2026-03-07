Када ће бити изабран нови врховни вођа Ирана

Аутор:АТВ
Хосеин Мозафари, члан Иранске скупштине стручњака, која ће изабрати сљедећег врховног вјерског вођу Ирана, изјавио да се нада да ће одлука бити донесена у наредна 24 часа, преносе ирански медији.
Мозафари је позвао иранску јавност да се уздржи од спекулација док траје изборни процес.
Након убиства ајатолаха Алија Хамнеија 28. фебруара, ирански ајатоласи су позвали на убрзање процеса именовања новог врховног вјерског вође, преноси агенција Тасним.
Утицајни ајатолах Нури Хамедани рекао је да је важно "разочарати непријатеља и сачувати јединство и солидарност нације".
