Logo
Large banner

Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

07.03.2026

17:21

Коментари:

0
Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Противваздушна одбрана Уједињених Арапских Емирата тренутно дејствује против долазећих дронова и ракета из Ирана, саопштило је Министарство одбране.

"Звуци који се чују резултат су пресретања ракета и дронова које спроводе системи противваздушне одбране", наводи се у саопштењу.

Гласне експлозије чуле су се у Манами, главном граду Бахреина, извјештавају новинари агенције АФП, који кажу да су чули најмање пет детонација.

Сирене су се поново огласиле и на сјеверу Израела због напада ракетама и дроновима из Либана.

Нема извјештаја о повријеђенима у нападима, које је вјероватно извршио Хезболах, преносе израелски медији.

Подијели:

Тагови :

Иран

Ujedinjeni Arapski Emirati

Америка

Израел

Bahrein

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

4 ч

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

БиХ

Минић: Одуговлачење организације повратка грађана показује бесмисао заједничких институција

4 ч

2
Уништене зграде у Техерану

Свијет

Американци на удару: Иран изнио податке о броју погинулих војника

5 ч

4
Авион, лет

Свијет

Шведска влада наплаћује спас: Евакуација авионом из рата кошта више од 1.000 евра

5 ч

0

Више из рубрике

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Свијет

Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

3 ч

1
Амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

4 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Mосква спремна да помогне да се заустави крвопролиће

4 ч

0
Уништене зграде у Техерану

Свијет

Американци на удару: Иран изнио податке о броју погинулих војника

5 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner