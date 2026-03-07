Ситуација се не смирује: Нови талас напада на Емирате, Бахреин и Израел

07.03.2026
17:21
Коментари:0
Противваздушна одбрана Уједињених Арапских Емирата тренутно дејствује против долазећих дронова и ракета из Ирана, саопштило је Министарство одбране.
"Звуци који се чују резултат су пресретања ракета и дронова које спроводе системи противваздушне одбране", наводи се у саопштењу.
Гласне експлозије чуле су се у Манами, главном граду Бахреина, извјештавају новинари агенције АФП, који кажу да су чули најмање пет детонација.
Сирене су се поново огласиле и на сјеверу Израела због напада ракетама и дроновима из Либана.
Нема извјештаја о повријеђенима у нападима, које је вјероватно извршио Хезболах, преносе израелски медији.
Свијет
4 ч1
БиХ
4 ч2
Свијет
5 ч4
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму