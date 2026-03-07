Logo
Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

Аутор:

АТВ

07.03.2026

16:28

Коментари:

1
Амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су амерички напади на Иран значајно оштетили војне капацитете земље, као и да су су америчке снаге уништиле 42 брода иранске морнарице за три дана.

У говору на самиту "Амерички штит" у свом одмаралишту у Доралу, на Флориди, Трамп је напад на Иран представио је као велики успјех.

Гледајући министра одбране Пита Хегсета, рекао је: "Пите, фантастичан си. Радиш одличан посао. Поносан сам на тебе".

Трамп се у обраћању латиноамеричким лидерима правдао да није милитариста, јер је "завршио осам ратова", а за сукоб са Ираном је рекао да ће бити готов највише "за неколико дана".

Куба сљедећа на реду

Послије тога, најавио је амерички предсједник, долази ред на Кубу.

"Куба је на издисају. Немају пара, немају нафте, имају лошу идеологију", рекао је Трамп и додао, "Побринућу се за Кубу".

По америчким предсједнику, недавни десант на Венецуелу, садашње операције у Еквадору и планиране операције на Куби су доказ нове доктрине да САД "неће дозволити присуство непријатељског утицаја у нашој хемисфери".

Хегсет у свом обраћању није споменуо сукоб са Ираном, док је државни секретар Марко Рубио говорио и на шпанском.

Самиту у Доралу присуствују представници Аргентине, Боливије, Чилеа, Костарике, Доминканске републике, Еквадора, Ел Салвадора, Гијане, Хондураса, Панаме, Парагваја, Тринидада и Тобага.

Самит је посвећен оснивању "Америчке антикартел коалиције" за борбу против нарко-картела, али на њему не учествују Бразил, Мексико и Колумбија.

Коментари (1)
  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

