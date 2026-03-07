Трамп најавио: Ова земља је "сљедећа на реду"

Аутор:АТВ
07.03.2026
16:28
Коментари:1
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су амерички напади на Иран значајно оштетили војне капацитете земље, као и да су су америчке снаге уништиле 42 брода иранске морнарице за три дана.
У говору на самиту "Амерички штит" у свом одмаралишту у Доралу, на Флориди, Трамп је напад на Иран представио је као велики успјех.
Гледајући министра одбране Пита Хегсета, рекао је: "Пите, фантастичан си. Радиш одличан посао. Поносан сам на тебе".
Трамп се у обраћању латиноамеричким лидерима правдао да није милитариста, јер је "завршио осам ратова", а за сукоб са Ираном је рекао да ће бити готов највише "за неколико дана".
Послије тога, најавио је амерички предсједник, долази ред на Кубу.
"Куба је на издисају. Немају пара, немају нафте, имају лошу идеологију", рекао је Трамп и додао, "Побринућу се за Кубу".
По америчким предсједнику, недавни десант на Венецуелу, садашње операције у Еквадору и планиране операције на Куби су доказ нове доктрине да САД "неће дозволити присуство непријатељског утицаја у нашој хемисфери".
Хегсет у свом обраћању није споменуо сукоб са Ираном, док је државни секретар Марко Рубио говорио и на шпанском.
Самиту у Доралу присуствују представници Аргентине, Боливије, Чилеа, Костарике, Доминканске републике, Еквадора, Ел Салвадора, Гијане, Хондураса, Панаме, Парагваја, Тринидада и Тобага.
Самит је посвећен оснивању "Америчке антикартел коалиције" за борбу против нарко-картела, али на њему не учествују Бразил, Мексико и Колумбија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
8 ч0
Фудбал
8 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч4
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму