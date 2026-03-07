Logo
Large banner

Шведска влада наплаћује спас: Евакуација авионом из рата кошта више од 1.000 евра

Извор:

Агенције

07.03.2026

14:55

Коментари:

0
Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Шведска влада је изнајмила чартер авион како би вратила Швеђане који су остали заробљени у Дубаију због ситуације на Блиском истоку.

Авион има 180 мјеста, а приоритет имају посебно рањиве особе – болесни, породице са малом дјецом и особе са посебним медицинским потребама.

Цијена карте је око 12.000 шведских круна по одраслој особи, а плаћање се врши путем апликације Swish.

Лет је планиран да стигне у Шведску у недјељу ујутро.

Поред чартер лета, Шведска нуди и мјеста на летовима других земаља ЕУ кроз механизам цивилне заштите, док Министарство спољних послова шаље тим за хитне ситуације и полицијску подршку за помоћ при евакуацији.

Подијели:

Тагови :

Шведска

Дубаи вести

Dubai

čarter let

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

Свијет

ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

9 ч

0
Пољуљана репутација Дубаија: Азијски милијардери масовно селе капитал из емирата

Економија

Пољуљана репутација Дубаија: Азијски милијардери масовно селе капитал из емирата

10 ч

0
Ања Бла упозорена у Дубаију: "Потражите заклон"

Сцена

Ања Бла упозорена у Дубаију: "Потражите заклон"

11 ч

0
Израел јутрос жестоко гађао Бејрут и Техеран, у Дубаију сирене због потенцијалног ракетног напада

Свијет

Израел јутрос жестоко гађао Бејрут и Техеран, у Дубаију сирене због потенцијалног ракетног напада

12 ч

0

Више из рубрике

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Свијет

"Дачић се опоравља и сљедеће недјеље ће изаћи из болнице"

8 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп се управо огласио, запријетио масовним ударима: "Иран ће данас..."

8 ч

0
Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

Свијет

Нанесен снажан ударац америчким трупама! Иран уништио кључни систем војске САД

8 ч

0
ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

Свијет

ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Друга страна славе: Кроз љубав до снова

20

10

Израелци тврде: Син убијеног ајатолаха рањен у нападу

19

59

Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

19

54

"Колапс иранског режима"; Израел "оптимистичан"

19

53

Упозорење стручњака: Раст цијене енергената могао би покренути ланчану реакцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner