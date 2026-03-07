Шведска влада наплаћује спас: Евакуација авионом из рата кошта више од 1.000 евра

Извор:
Агенције
07.03.2026
14:55
Коментари:0
Шведска влада је изнајмила чартер авион како би вратила Швеђане који су остали заробљени у Дубаију због ситуације на Блиском истоку.
Авион има 180 мјеста, а приоритет имају посебно рањиве особе – болесни, породице са малом дјецом и особе са посебним медицинским потребама.
Цијена карте је око 12.000 шведских круна по одраслој особи, а плаћање се врши путем апликације Swish.
Лет је планиран да стигне у Шведску у недјељу ујутро.
Поред чартер лета, Шведска нуди и мјеста на летовима других земаља ЕУ кроз механизам цивилне заштите, док Министарство спољних послова шаље тим за хитне ситуације и полицијску подршку за помоћ при евакуацији.
Свијет
9 ч0
Економија
10 ч0
Сцена
11 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
8 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму