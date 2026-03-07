"Дачић се опоравља и сљедеће недјеље ће изаћи из болнице"

Извор:
Танјуг
07.03.2026
12:24
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да се потпредсједник Владе Србије и предсједник СПС-а Ивица Дачи опоравља и додао да ће сљедеће недјеље изаћи из болнице.
Вучић је, током представљања националне стратегије "Србија 2030", а говорећи о плановима за здравство, рекао да се шалио са Дачићем на тему колико би његово лијечење коштало у иностранству.
- Шалио сам се са Ивицом Дачићем, пошто је у доста добром стању, опоравља се и ускоро ће, сљедеће недјеље, изаћи из болнице. Разговарао сам са њим и рачунао сам колико би коштало то његово лијечење у иностранству - пет година његове велике плате, пет година његовог великог рада не може да плати само ово вријеме које је сад провео у болници - рекао је Вучић.
Дачић је од 25. фебруара у болници због тешке упале плућа.
