ГОРИ НЕБО ИЗНАД ЕМИРАТА Пројектили изнад аеродрома у Дубаију, цуре снимци

Авио-компанија Емиратес саопштила је да су сви летови за и из Дубаија обустављени до даљњег. У драматичној објави на мрежи X, компанија је апеловала на путнике да не долазе на аеродром. Ова драстична мјера услиједила је након снажне експлозије која је одјекнула надомак терминала, док тензије и ваздушни удари на Блиском истоку достижу тачку кључања.
Током суботе, изнад Међународног аеродрома у Дубаију (DXB) зачула се снажна експлозија, након чега се на небу појавио велики облак дима, потврдили су очевици за новинску агенцију АФП. Канцеларија за медије Дубаија огласила се поводом овог догађаја и описала га као "мањи инцидент настао услед пада крхотина након пресретања пројектила", пренио је индијски "The Economi Times".
Emirates Airlines suspend all flights to and from Dubai International Airport until further notice. pic.twitter.com/jjkk3iRYlF— Russian Market (@runews) March 7, 2026
Платформе за праћење летова, попут Flightradar24, забиљежиле су напету ситуацију у којој су авиони сатима кружили изнад града у "холдинг" шаблону, чекајући дозволу за слијетање прије него што је ваздушни простор над Емиратима потпуно блокиран.
"Безбједност наших путника и посаде нам је апсолутни приоритет и око тога неће бити компромиса", званично је саопштио Емиратес.
Компанија је претходних дана успијевала да обавља ограничен број летова из Дубаија и Абу Дабија искључиво кроз привремене и сигурне ваздушне коридоре, али је даља ескалација приморала менаџмент на потпуну обуставу операција.
Путницима је издато стриктно упутство да не крећу ка аеродрому уколико немају директну потврду. Сви путници погођени овим прекидом (са резервацијама до 31. марта) добиће флексибилне опције, са могућношћу повраћаја новца или бесплатне промене лета за датуме пре 30. априла.
Ово затварање неба представља само врх леденог бријега у ономе што свјетски аналитичари називају најгорим шоком за глобалну авио-индустрију још од пандемије коронавируса. Званични подаци показују да је преко 80 одсто летова у региону отказано.
Нови безбједносни инциденти надовезују се на вишедневне ударе Ирана широм Залива. Према извештајима страних медија, ово није први удар на инфраструктуру УАЕ ове недјеље:
