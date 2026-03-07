Директор "Гугла" добија 692 милиона долара у наредне три године

Извор:
СРНА
07.03.2026
10:23
Генерални директор компаније "Гугл" и матичне компаније "Алфабет" Сундар Пичај могао би да заради до 692 милиона долара у наредне три године, према новом плану о зарадама који је објавила америчка Комисија за хартије од вриједности.
Према овом плану, Пичај, који је генерални директор "Гугла" од 2015. године, а Алфабета од "2019". године, постао би један од најплаћенијих генералних директора у свијету.
Пичајева основна годишња плата остала би на нивоу од два милиона долара, односно шест милиона долара за три године, пренио је АП.
Остатак зараде био би исплаћен у облику акција "Алфабета", као и двије подружнице, компаније за аутономна возила "Вејмо" и сервиса за доставу дроновима "Винг".
