Израел јутрос жестоко гађао Бејрут и Техеран, у Дубаију сирене због потенцијалног ракетног напада

Agencije/AP

07.03.2026

08:06

Израел јутрос жестоко гађао Бејрут и Техеран, у Дубаију сирене због потенцијалног ракетног напада
Фото: Printscreen/X

Земље Заљева саопштиле су да су у суботу пресреле нове балистичке ракете и дронове, након што је Иран покренуо још један талас удара.

Саудијска Арабија објавила је у раним јутарњим сатима да је зауставила четири дрона који су напали масивно нафтно поље Шејбах, што је био други напад у размаку од неколико сати.

У Дубаију су људи у суботу ујутру чули неколико експлозија, а емиратске власти навеле су да је дошло до „мањег инцидента који је резултат пада крхотина након пресретања“. Истовремено су активиране узбуне на мобилним телефонима због „потенцијалне ракетне пријетње“, а власти су позвале јавност да одмах потражи склониште.

У међувремену, израелски ратни авиони жестоко су бомбардовали Бејрут и Техеран.

Број погинулих наставио је расти у суботу, с најмање 1.230 убијених у Ирану, више од 200 у Либану и око десетак у Израелу, према наводима званичника. Пријављено је и да је погинуло шест америчких војника.

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа одобрила је нову продају оружја Израелу у вриједности од 151 милион долара, након што је Трамп поручио да неће преговарати с Ираном без његовог „безусловног предавања“.

Људи широм Израела у раним јутарњим сатима у суботу кренули су у склоништа након што су чули јаке детонације док су иранске ракете погађале нове циљеве.

Из израелских хитних служби засад није било непосредних информација о жртвама.

