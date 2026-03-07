Logo
Ђоковић у суботу наставља Индијан Велс

07.03.2026

08:47

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у суботу од 22 сата против Пољака Камила Мајхшака у другом колу мастерса у Индијан Велсу.

Дуел Ђоковића и Мајхшака планиран је као други меч дана на стадиону број 1.

Прије њих на терен ће изаћи Јелена Рибакина и Хејли Баптист.

Ђоковић је био слободан у првом колу, док је Мајхшак побиједио Ђованија Мпетшија Перикара.

Српски и пољски тенисер нису до сада играли један против другог.

Ђоковић је трећи тенисер свијета, а Мајхшак је 57. на АТП листи.

