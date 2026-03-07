Ђоковић у суботу наставља Индијан Велс

07.03.2026
08:47
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у суботу од 22 сата против Пољака Камила Мајхшака у другом колу мастерса у Индијан Велсу.
Дуел Ђоковића и Мајхшака планиран је као други меч дана на стадиону број 1.
Прије њих на терен ће изаћи Јелена Рибакина и Хејли Баптист.
Ђоковић је био слободан у првом колу, док је Мајхшак побиједио Ђованија Мпетшија Перикара.
Српски и пољски тенисер нису до сада играли један против другог.
Ђоковић је трећи тенисер свијета, а Мајхшак је 57. на АТП листи.
Тенис
17 ч0
Тенис
21 ч0
Тенис
21 ч0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
48
14
46
14
41
14
40
14
36
Тренутно на програму