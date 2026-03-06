Сабаленка пала у загрљај милијардера: Иза свега се крије болна и сурова прича

Аутор:АТВ
06.03.2026
14:17
Недавно је најбоља тенисерка на свету Арина Сабаленка објавила је снимак како је испрошена од стране свог изабраника Јоргоса Франгулиса.
Бјелорускиња Арина Сабаленка изговорила је "да" и прихватила скупоцјени дијамантски прстен, а чини се да јој се много свидјела романтика којој је прибегао познати бразилско-грчки предузетник.
Арина Сабаленка (27) у вези је са Јоргосом Франгулисом од 2023, а годину дана касније своју љубав крунисали су вјеридбом. Франгулис често борави на турнирима уз Сабаленку, подржава је и присутан је на њеним мечевима. Јоргос је рођен 9. септембра 1988. у Сао Паолу у Бразилу, а његова породица је грчког поријекла.
Јоргос Франгулис (38) студирао је право, али је своју каријеру усмјерио послије према бизнису. Није дипломирао, нити је положио правосудни испит. Оснивач је суперфуд бренда "Оакбери" чија су главна основа бобице акаи, који из године у годину има глобални раст и веома је популаран.
Има више од 700 продавница у 40 земаља, а компанија годишње заради 63 милиона америчких долара. Арина је заштитни знак ланца ресторана, а бренд "Оакбери" је њен званични спонзор.
Поједини бразилски медији писали су да је Франгулис прије везе са Сабаленком био ожењен, међутим да писања никада нису добила званичну потврду. Њему је дијагностикован рак штитне жлијезде у августу 2016. године, оперисан је и уклоњен му је чвор два мјесеца касније.
"Одувијек сам знао да нећу бити адвокат. Оно што сам увијек желио, јесте да будем предузетник", објаснио је Франгулис у разговору за магазина "Форбс".
Поред каријере успјешног предузетника, Јоргос Франгулис је велики заљубљеник у мотоспорт. Такмичио се у 128 трка "Порше ГТ3 купа". И данас одлази на аутодроме широм света и воли брзу вожњу, јер су трке и даље његова велика страст.
У интервјуу за часопис "Пеопле" у августу 2024. године, Арина Сабаленка је отворено говорила о томе како јој је Јоргос Франгулис био највећи извор подршке док се борила са тугом и депресијом.
"Био је то заиста тежак период када сам била заиста срећна што га имам поред себе. Увијек ме је бодрио, увијек се бринуо да радимо неке забавне ствари", открила је Арина, а у јануару 2026. на турниру у Бризбејну поручила је свом момку да би било вријеме да је запроси:
"На крају, али не и најмање важно, хвала мом дечку што ме је издржао. Тешка сам особа, није лако са мном. Најбољи си, јер увијек знаш како треба само са мном и како да ме поднесеш. Надам се да ћу ускоро моћи да те зовем другачије."
Оно што је занимљиво, јесте да је Арина Сабаленка пре везе са Јоргосом Франгулисом, три године била у љубави са Константином Колцовом (42), бившим професионалним хокејашем из Бјелорусије. Упознали су се 2021. године, а своју везу нису крили.
Колцов је био прави плејбој, а из брака са Јулијом Михајловом има три сина. Као млад био је велики таленат и играо је у руској КХЛ лиги, а потом је каријеру наставио у НХЛ, гдје је за Питсбург Пингвинсе уписао 144 утакмице.
Арина и Константин прекинули су везу почетком 2024. године, а у марту су стигле страшне вијести, да је Бјелорус себи одузео живот. Његово беживотно тијело пронашла је полиција у једној хотелској соби у Мајамију. Послије истраге установљено је да се радило о самоубиству.
Његова бивша супруга Јулија Михајлова, која је имала добар однос са Арином Сабаленком, никада није повјеровала у верзију америчке полиције, вјерујући да се радило о несрећи, јер је око њега пронађен велики број празних флаша са алкохолним пићем.
Иако Арина Сабаленка воли да дијели провокативне снимке са својих љетовања, она је у суштини дискретна у приватном животу. Ријетко се упушта у јавне расправе о својим везама и детаљима из живота, осим када жели изразити захвалност партнеру подршком у тешким моментима.
На друштвеним мрежама често дијели слике са својим партнером и путовањима, али не открива превише, посебно не о породичним плановима, осим што је у једном интервјуу поменула да жели "велику породицу кад заврши тениску каријеру", преноси Курир.
