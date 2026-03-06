Вепар напао планинарку, угризао је за ногу

Аутор:АТВ
Вепар је пао је у смрт након што је напао планинарку у хонгконшким Новим Територијама у петак (6. марта) ујутро.
Инцидент се наводно догодио непосредно прије поднева, у близини јавног тоалета уз цесту Тин Чау у Цеунг Кван О.
Хонгконшки медиј "Тхе Стандард" извијестио је да је дивља свиња напала 57-годишњу жену док је пролазила тим подручјем.
Жена је почела вриштати од бола након што ју је животиња угризла за ногу, упозоривши оближње сељане који су потрчали са штаповима како би отјерали вепра.
Када је вепар пустио свој угриз, жена је изгубила равнотежу и откотрљала се низ падину.
Вепар је касније угинуо након што се срушио низ стубиште од око 30 степеница.
Фотографија мјеста догађаја приказује дивљу свињу како непомично лежи у подножју стубишта.
Жена је при свијести превезена у болницу на даље лијечење, наводи "АсиаОне".
