Logo
Large banner

Вепар напао планинарку, угризао је за ногу

Аутор:

АТВ

06.03.2026

13:47

Коментари:

0
Вепар напао планинарку, угризао је за ногу

Вепар је пао је у смрт након што је напао планинарку у хонгконшким Новим Територијама у петак (6. марта) ујутро.

Инцидент се наводно догодио непосредно прије поднева, у близини јавног тоалета уз цесту Тин Чау у Цеунг Кван О.

ILU-ŠUMA120925

Србија

Позвала сина, а онда јој се телефон угасио: И даље траје потрага за старицом

Хонгконшки медиј "Тхе Стандард" извијестио је да је дивља свиња напала 57-годишњу жену док је пролазила тим подручјем.

Жена је почела вриштати од бола након што ју је животиња угризла за ногу, упозоривши оближње сељане који су потрчали са штаповима како би отјерали вепра.

Када је вепар пустио свој угриз, жена је изгубила равнотежу и откотрљала се низ падину.

Вепар је касније угинуо након што се срушио низ стубиште од око 30 степеница.

Sofija Vergara

Сцена

Софиа Вергара о највећем кајању у каријери: "Била сам тако непрофесионална"

Фотографија мјеста догађаја приказује дивљу свињу како непомично лежи у подножју стубишта.

Жена је при свијести превезена у болницу на даље лијечење, наводи "АсиаОне".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

vepar

planina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Telefon

Наука и технологија

Телеграм уводи нову опцију за већу приватност

3 ч

0
Ковачевић са Зинкеом

Република Српска

Ковачевић са Зинкеом о безбједносној ситуацији у региону

3 ч

0
Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

Сцена

Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

3 ч

0
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: МУП ће учинити све да би спријечио евентуалне терористичке нападе

3 ч

0

Више из рубрике

Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу

Свијет

Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу

3 ч

0
Напад-Дубаи

Свијет

Људи у Дубаију примају поруке упозорења: Одмах потражите склониште

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Ирану: Желимо да уђемо и очистимо све!

4 ч

0
Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

Свијет

Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

58

Ово је други човјек који је комплетирао ски скокове!

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner