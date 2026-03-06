Телеграм уводи нову опцију за већу приватност

Аутор:АТВ
Популарна апликација за размјену порука Телеграм објавила је велико мартовско ажурирање које доноси низ функција усмјерених на већу приватност, али и бољу организацију унутар група.
Иако Телеграм редовно избацује мјесечна освјежења, ново издање за март 2026. доноси неколико промјена које ће посебно значити корисницима који брину о безбједности својих података, као и онима који апликацију користе за пословну комуникацију.
Највећа новина, која ће вјероватно изазвати највише пажње, јесте могућност забране дијељења садржаја у приватним четовима.
Ова опција, која је раније била доступна само за групе и канале, сада стиже и у директне преписке "1 на 1".
Међутим, постоји цака – функција је резервисана искључиво за Телеграм Премиум кориснике.
Када се активира, прималац поруке губи могућност да: Прослеђује ваше поруке другима; Чува фотографије и видео записе на свој уређај; Направи снимак екрана чета, преноси Б92.
За оне који су активни у великим заједницама, Телеграм је увео прилагођене ознаке (Мембер Тагс). Сада поред вашег имена у групи може стајати таг који означава вашу улогу, хоби или било коју информацију којом желите да се представите. Администраторе група ће обрадовати и детаљнији увид у анкете – сада је могуће видјети тачно вријеме када је сваки члан дао свој глас.
