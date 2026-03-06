Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

Аутор:АТВ
06.03.2026
13:27
Због ратних дешавања на Блиском истоку и посљедичних проблема са авио-летовима, повратак српских познатих личности са одмора на Малдивима претворио се у праву драму.
Међу њима су Луна Ђогани и Марко Миљковић који на егзотичној дестинацији бораве већ неко вријеме, преноси Блиц.
Током чекања на сигуран лет, Луна и Марко су били принуђени да неколико пута мијењају хотел, на шта се Луна пожалила пратиоцима на Инстаграму уз коментар:
“Који по реду смјештај, шта мислите?”
