Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

АТВ

06.03.2026

13:27

0
Због ратних дешавања на Блиском истоку и посљедичних проблема са авио-летовима, повратак српских познатих личности са одмора на Малдивима претворио се у праву драму.

Међу њима су Луна Ђогани и Марко Миљковић који на егзотичној дестинацији бораве већ неко вријеме, преноси Блиц.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: МУП ће учинити све да би спријечио евентуалне терористичке нападе

Током чекања на сигуран лет, Луна и Марко су били принуђени да неколико пута мијењају хотел, на шта се Луна пожалила пратиоцима на Инстаграму уз коментар:

“Који по реду смјештај, шта мислите?”

Luna i Marko

Luna Đogani

