Видио жену са другим, па је брутално претукао: Ударао је док је звала полицију

Аутор:АТВ
06.03.2026
13:17
Коментари:1
Основно јавно тужилаштво у Панчеву поднијело Основном суду у Панчеву оптужни приједлог против А.О. (42) из Панчева, због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дјело Злостављање и мучење.
Окривљеном А.О. се ставља на терет да је под дејством алкохола дана 28.октобра 2024. године, у 16 часова, у Панчеву, након што је уочио бившу супругу оштећену Т.О. (42) у возилу са другим мушкарцем, пришао возилу и започео физички напад на њу, задајући јој ударац песницом у предјелу лица, усљед чега је оштећена пала на бетон, те је окривљени наставио да је удара песницама.
Свијет
Људи у Дубаију примају поруке упозорења: Одмах потражите склониште
Када је мушкарац који се налазио са оштећеном у колима покушао да је заштити, окривљени је кренуо за њим, након чега се вратио до оштећене, вређајући је, избио јој телефон из руке док је покушавала да позове полицију и поново јој задао више удараца, и на тај начин је оштећеној задао лаке тјелесне повреде.
Тужилаштво је предложило да суд окривљеном А.О. изрекне условну осуду којом би му утврдио казну затвора у трајању од шест мјесеци, која се неће извршити уколико окривљени у року од две године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дјело, као и да му изрекне мјеру безбједности забрана приближавања и комуникације са оштећеном, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
58
16
40
16
39
16
20
16
16
Тренутно на програму