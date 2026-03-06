Logo
Ужас: Пијан довезао пријатеља кући, па га прегазио

АТВ

06.03.2026

13:04

Ужас: Пијан довезао пријатеља кући, па га прегазио
Фото: Pexels

Загребачка полиција ухапсила је 67-годишњег мушкарца који је 27. фебруара у поподневним сатима у дворишту аутомобилом прегазио 76-годишњака.

Криминалистичко истраживање показало је да је мушкарац довезао 76-годишњака до његове куће у Горњем Ткацу, на врбовечком подручју. Непосредно након што је старији мушкарац изашао из аутомобила с мјеста сувозача, 67-годишњак га је, возећи уназад из дворишта, а да није пазио, стражњим дијелом возила ударио. Полиција сумња и да је возач био под утицајем алкохола у тренутку несреће.

Након што га је ударио аутомобил, 76-годишњак је пао на тло, а возач га ни тада није уочио те је возилом прешао преко њега и отишао.

Због задобијених повреда 76-годишњак је преминуо.

Комшије су тијело уочили сљедећег јутра те су позвали полицију. На мјесту догађаја обављен је увиђај, а тијело је превезено у Завод за судску медицину и криминалистику.

У сриједу је полиција претражила аутомобил возача и на њему пронашла трагове који указују да је прегазио 76-годишњака.

Осумњичен је за тешко казнено дјело против опште сигурности у вези са казненим дјелом довођења у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством.

По довршеном криминалистичком истраживању осумњичени 67-годишњак је у законском року, уз казнену пријаву, предан притворском надзорнику Полицијске управе загребачке, преноси Дневник.хр.

