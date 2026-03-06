Ужас: Пијан довезао пријатеља кући, па га прегазио

Аутор:АТВ
06.03.2026
13:04
Коментари:0
Загребачка полиција ухапсила је 67-годишњег мушкарца који је 27. фебруара у поподневним сатима у дворишту аутомобилом прегазио 76-годишњака.
Криминалистичко истраживање показало је да је мушкарац довезао 76-годишњака до његове куће у Горњем Ткацу, на врбовечком подручју. Непосредно након што је старији мушкарац изашао из аутомобила с мјеста сувозача, 67-годишњак га је, возећи уназад из дворишта, а да није пазио, стражњим дијелом возила ударио. Полиција сумња и да је возач био под утицајем алкохола у тренутку несреће.
Након што га је ударио аутомобил, 76-годишњак је пао на тло, а возач га ни тада није уочио те је возилом прешао преко њега и отишао.
Због задобијених повреда 76-годишњак је преминуо.
Комшије су тијело уочили сљедећег јутра те су позвали полицију. На мјесту догађаја обављен је увиђај, а тијело је превезено у Завод за судску медицину и криминалистику.
У сриједу је полиција претражила аутомобил возача и на њему пронашла трагове који указују да је прегазио 76-годишњака.
Осумњичен је за тешко казнено дјело против опште сигурности у вези са казненим дјелом довођења у опасност живота и имовине општеопасном радњом или средством.
По довршеном криминалистичком истраживању осумњичени 67-годишњак је у законском року, уз казнену пријаву, предан притворском надзорнику Полицијске управе загребачке, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
