Свештеник подсјећа вјернике: Мањи гријех је мрсна храна, него да урадите ово током Васкршњег поста

Велики Васкршњи пост, најдужи и најзначајнији у православној традицији, ове године почео је у понедјељак 23. фебруара и већ на самом почетку подсјетио на то да његова суштина не лежи искључиво у одрицању од хране.
Током седмонедјељног периода који претходи Васкрсу, вјерници се уздржавају од меса и млијечних производа, а у највећем дијелу поста практикује се исхрана на води. Ипак, православни пост не подразумијева само промјену јеловника, већ и промјену навика, понашања и односа према другима. Ријеч је о духовној дисциплини која подједнако обухвата тијело и мисли, позивајући на молитву, покајање, исповијест, али и на уздржавање од лоших дјела.
Управо на овај, често занемарен аспект поста, указује и отац Љубомир Ранковић, који истиче да би током овог периода посебну пажњу требало посветити обуздавању језика.
Како наводи, многоговорљивост, зле ријечи и брзоплете реакције могу бити једнако погубне као и кршење тјелесног поста. Подсјећајући на мисао владике Николаја да је већи подвиг обуздати језик него цијелог живота постити на хљебу и води, поручује да су ријечи често извор сукоба, мржње и подјела, те да је управо њихова контрола један од најважнијих духовних задатака, преноси Она.
У времену када се мишљења износе брзо и без много задршке, како у свакодневној комуникацији тако и на друштвеним мрежама, пост може бити прилика за својеврсни „детокс“ од импулсивних коментара, оговарања и осуђивања. Тјелесни пост тада добија свој пуни смисао тек када га прати и духовни напор.
Порука која се ових дана шири и на друштвеним мрежама јесте да духовни и тјелесни пост функционишу као два нераздвојна принципа. Многи вјерници управо борбу са сопственим мислима и изговореним ријечима виде као највећи изазов током овог периода.
Зато се можда највећи подвиг овог поста не мјери само у томе шта смо избацили са трпезе, већ и у томе шта смо одлучили да не изговоримо. Јер понекад је тишина снажнији израз дисциплине од било ког облика уздржавања од хране.
