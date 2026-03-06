Logo
Грип и даље хара: Ево како се правилно лијечити уколико осјетите симптоме

Аутор:

АТВ

06.03.2026

12:36

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

Грип је вирусна инфекција и никако се не лијечи антибиотицима. Грип се лијечи мировањем и лијечи се симптоматски. Снижавамо температуру, јер тада расте на 39, на 40 степени, затим дајемо аналгетике због јаког бола који се јавља у мишићима, зглобовима, леђима и у вратном дијелу кичме. Обољели се осјећа малаксало и болно, објаснила је др Бисерка Обрадовић у подкасту Здраво са Иваном.

Како је појаснила докторка, многи праве исту грешку, а има и оних који не воде рачуна о околини.

Протести у Сарајеву

БиХ

Девети протести у Сарајеву

-Када се неко искашље на неку површину, радну, дотакнемо је, затим ставимо прсте у уста или дотакнемо нешто што бисмо појели, на тај начин ћемо унијети вирус. Једним искашљавањем ми ћемо избацити негдје око десет хиљада тих капљица, а довољно је само хиљаду да бисмо се инфицирали. Инкубација може трајати од пар сати до два дана. Хигијена је врло битна код ширења тих респираторних, а исто тако и код дигестивних вируса, истакла је др Обрадовић.

Према посљедњим подацима Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", у току 9. извјештајне недјеље, у Србији према популационом надзору забиљежено је укупно 6.978 случајева обољења сличних грипу са инциденцијом од 104,70/100.000 становника, што је нешто више у поређењу са претходном недјељом.

Епидемиолошки показатељи за ову извјештајну недјељу указују да се у Србији региструје регионална географска раширеност, низак ниво клиничке активности грипа, а тренд инциденције је стабилан.

марихуана Тузла

Хроника

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

Симптоми грипа

Висока температура која може да расте и до 39°Ц, а понекад и више.

Кашаљ је упоран и сув.

Болови у мишићима и зглобовима могу бити врло интензивни и непријатни.

Умор и исцрпљеност - Обољели од грипа често осјећају велику слабост и потребу за одмором, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

