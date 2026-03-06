Грип и даље хара: Ево како се правилно лијечити уколико осјетите симптоме

Аутор:АТВ
Грип је вирусна инфекција и никако се не лијечи антибиотицима. Грип се лијечи мировањем и лијечи се симптоматски. Снижавамо температуру, јер тада расте на 39, на 40 степени, затим дајемо аналгетике због јаког бола који се јавља у мишићима, зглобовима, леђима и у вратном дијелу кичме. Обољели се осјећа малаксало и болно, објаснила је др Бисерка Обрадовић у подкасту Здраво са Иваном.
Како је појаснила докторка, многи праве исту грешку, а има и оних који не воде рачуна о околини.
-Када се неко искашље на неку површину, радну, дотакнемо је, затим ставимо прсте у уста или дотакнемо нешто што бисмо појели, на тај начин ћемо унијети вирус. Једним искашљавањем ми ћемо избацити негдје око десет хиљада тих капљица, а довољно је само хиљаду да бисмо се инфицирали. Инкубација може трајати од пар сати до два дана. Хигијена је врло битна код ширења тих респираторних, а исто тако и код дигестивних вируса, истакла је др Обрадовић.
Према посљедњим подацима Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", у току 9. извјештајне недјеље, у Србији према популационом надзору забиљежено је укупно 6.978 случајева обољења сличних грипу са инциденцијом од 104,70/100.000 становника, што је нешто више у поређењу са претходном недјељом.
Епидемиолошки показатељи за ову извјештајну недјељу указују да се у Србији региструје регионална географска раширеност, низак ниво клиничке активности грипа, а тренд инциденције је стабилан.
Висока температура која може да расте и до 39°Ц, а понекад и више.
Кашаљ је упоран и сув.
Болови у мишићима и зглобовима могу бити врло интензивни и непријатни.
Умор и исцрпљеност - Обољели од грипа често осјећају велику слабост и потребу за одмором, преноси Телеграф.
