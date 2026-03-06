Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

Извор:
АТВ
06.03.2026
12:27
Тузланска полиција ухапсила је Х.И. (28) из Тузле због сумње да се бавио трговином наркотика, а у претресу стана пронађена су и одузета око два килограма марихуане.
У МУП-у Тузланског кантона наводе да је претресе извршен по налогу Општинског суда у Тузли.
”У претресу је пронађено 18 пакета са биљном материјом и два пакета са бијелим прахом налик на дрогу, укупне масе око два килограма. Пронађено је 29.400 КМ и 155 евра, преклопни нож, два мобилна телефона и дигитална вага”, саопштио је МУП Тузланског кантона.
Додају да ће Х.И. бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли уз извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и промет дрогом.
