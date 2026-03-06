Све о случају Владе Ђајића: Акт незаконит, враћање на мјесто директора није предмет спора

Аутор:Андреа Јаглица
06.03.2026
19:39
Акт којим је Влада Републике Српске разријешила Владу Ђајића дужности директора Универзитетско-клиничког центра није законит јер Влада није навела образложење за смјену, утврдио је то Окружни суд у Бањалуци.
Пресудом, која је из Окружног суда достављена на увид порталу АТВ-а, није утврђено да разлози смјене Ђајића нису законити него да уопште нису наведени. Влада Српске тако има 30 дана да одлучи о смјени на законит начин, како је суд објаснио, уважавајући правно схватање суда и примједбе суда у погледу поступка.
Умјесто разлога, Влада је у одлуци о разрјешењу, како је Суд утврдио, навела само чланове закона који прописују именовање и разрјешење директора УКЦ-а.
Република Српска
Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен
"Тужена у оспореном акту није навела у каквој су вези ове законске одредбе са разрјешењем тужиоца дужности директора ЈЗУ УКЦ РС, и прије истека мандата, тако да се из образложења оспореног акта не може закључити (нису наведени разлози) зашто је одлучено на начин као у диспозитиву овог акта, а самим тим се не може испитати ни правилност, ни законитост овог акта од стране суда", наводи се у пресуди.
Суд није одлучио о томе да Владо Ђајић мора да буде враћен на мјесто директора Клиничког центра, јер како је појашњено за АТВ из Окружног суда у Бањалуци, евентуално враћање тужиоца на дужност уопште није предмет спора о којем су одлучивали.
Конференција за медије Владе Ђајића очигледно је била прослава побједе над Владом, за коју, у тренутку кад нас је Ђајић окупио испред Народне скупштине, још нисмо били сигурни шта заправо значи, па смо пажљиво слушали како доктор држи васпитно слово о томе како у Републици Српској, за коју се борио, због наше дјеце, морају да владају право и закон, те како одлуке суда морају да се поштују.
"И то је дефинитивни доказ да сам радио по закону, да сам радио по правилима струке, да сам чист и невин, и то смо знали и ја и становници и хвала свима који су ме подржавала ова три мјесеца откада сам смијењен и давали подршку оном што сам урадио, а урадио сам пуно", рекао је Ђајић.
Честитке доктору Влади Ђајићу на свему добром што је урадио, али истина у вези с пресудом Окружног суда мало је другачија. Окружни суд се ниједним словом није бавио законитошћу рада Владе Ђајића, ни његовом струком, ни његовом невиношћу, ни чистотом.
Суд се, како пресуда исписује, бавио искључиво законитошћу начина на који је смијењен, чак не ни законитошћу разлога због којих је смијењен – јер разлози, као што је наведено – уопште нису наведени. Питали смо Владу - Српске шта ће бити с Владом – Ђајићем. Кратко су нам написали да нису запримили пресуду и да је не могу коментарисати. Иако нису наведени у акту који је потписао о разрјешењу, премијер је јавности већ на дан одлуке образложио Ђајићеву смјену.
"Не желим да спекулишем, господин Ђајић ће имати прилику да докаже оно што тврди, међутим сама чињеница контакта са лицима која су из криминалног миљеа ће имати нулту тачку толеранције када је у питању Влада Републике Српске када је у питању било који функционер и службеник везан за Владу Републике Српске", рекао је 19. новембар 2025. Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Господин Ђајић већ је испитан као свједок у предмету једна кеса, један човјек у бијелом мантилу и један из криминалног миљеа, али истрага је до данашњег дана, како је одговорено АТВ-у из Окружног тужилаштва у Бањалуци, „у раду и у фази провјера“, највјероватније због тога што други актер – који није у бијелом мантилу – није доступан истражним органима. Као што између осталог, није доступна ни кеса.
Владо Ђајић, каже сам за себе, остаје ту да се бори за народ, за правду, за развој Републике, за стабилност система и за поштовање закона. Услиједило је логично питање о којем се ових дана рађа органско, али и ствара вјештачко интересовање: Да ли ће Владо Ђајић својим путем, односно путем СНС-а, односно Снаге народа Српске, како се ових дана већ спекулише о називу странке.
"Све ћу одговарати кад се Влада очитује на ово", рекао је Ђајић.
Није јасно како би Ђајић хтио да се Влада очитује, јер је и сам данас рекао да циљ није да Владо Ђајић буде директор Клиничког центра. На питање да ли одлука Владе има везе с оснивањем политичке партије, Ђајић каже „Хвала вам“.
Причу о оснивању странке подгријавају некад Ђајићеви противници из опозиције, данас најгласнија подршка. Саопштавају ексклузивне детаље о томе како је Ђајићу већ одбијено да региструје нову странку у суду. Како АТВ сазнаје, бар кад је Бањалука у питању, Ђајић никад није предао ниједан документ за регистрацију странке. Треће питање у вези са странком било је генеричко и без одреднице на коју партију се односи.
"Пусти партију... Хвала вам свима на подршци...", поручује Ђајић.
„Пусти партију“. То је реакција некад предсједника Градског одбора Савеза независних социјалдемократа и тренутног члана СНСД-а, бар према информацијама које до монтаже овог прилога ни Владо Ђајић, ни СНСД нису порекли.
„Пусти партију“ одговор је човјека због којег су по ходницима Ђајићевог клиничког центра, али и Ђајићеве Бањалуке донедавно кукали доктори, сестре, помоћни радници, пацијенти, добављачи, грађани јер је СНСД-ова чланска картица била покриће за сва добра дјела, али и недјела, те отварала врата која је – или требало да буду свакако отворена по праву и закону, или није требало да буду отворена уопште.
Дио тих људи данас га хвали јер је много урадио за људе, или сажаљева као човјека којег је СНСД пустио низ воду, или слави као човјека који је пливао узводно у односу на неке битне људе у СНСД-у. Ријетко се ко данас запита шта би с том бијелом кесом, шта год да је било у њој, а и у вези с њом.
Ућутали су се чак и Дринић и Станивуковић, којим је, према тврдњама овог другог била намијењена спорна кеса и чији је Покрет сигурна Српска поднио кривичну пријаву против Ђајића. Сваког чуда три дана доста. Не би било изненађујуће да Влади буде требало и мање од та три дана да Ђајића поново смијени – овај пут законито.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
