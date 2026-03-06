Влада Српске издваја 7,5 милиона КМ за инфраструктурне пројекте у Власеници

Аутор:АТВ
Влада Републике Српске издвојиће 7,5 милиона КМ за инфраструктурне пројекте у Власеници, изјавио је премијер Саво Минић.
Минић је навео да ће 3,6 милиона КМ бити усмјерено на асфалтирање и уређење 10 километара локалних путева и санацију четири градске улице, 1,9 милиона КМ за реконструкцију система гријања у Средњошколском центру "Милорад Влачић", а милион за изградњу канализационе мреже у насељима Топлик четири и Друм - Пискавице.
За уређење Борачког гробља у Власеници предвиђено је 400.000 КМ, а средства ће бити издвојена и за изградњу локалних некатегорисаних путева, асфалтирање и санацију локалних и регионалних путева и градских улица и изградњу локалних водовода, објавио је Минић на Иксу.
Истакао је да ће Влада ове године у Власеници реализовати важне инфраструктурне пројекте који ће олакшати свакодневни живот грађана и допринијети развоју заједнице.
