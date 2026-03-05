Logo
Минић: Увоз жељеза је на Савјету министара, Влада Српске ту немоћна

Аутор:

АТВ

05.03.2026

15:37

Коментари:

0
Минић: Увоз жељеза је на Савјету министара, Влада Српске ту немоћна

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да је проблем у "Жељезницама" који се односи на рудник Нова Љубију требало да буде привремено ријешен одлуком Савјетом министара када је у питању увоз жељеза у БиХ, нагласивши да је Влада Републике Српске у овом случају немоћна.

Минић је истакао да су ресорни министри више пута разговарали о тој теми и додао да ће их задужити да изађу јавност са показатељима у којој мјери Влада може да утиче.

"Влада је ту апсолутно немоћна. Шта можемо утицати на `Жељезару` у Зеници, а они су 70 одсто прихода `Жељезница Српске`, шта можемо утицати на приватни капитал и на поремећаје на свјетском тржишту сировина и енергената? Наравно не можемо, али желимо да заштитимо свако радно мјесто", рекао је Минић новинарима на Сокоцу.

Напоменуо је да је на сједници Савјета министара тражен спас у смислу доношења одлука да могла да функционише Жељезара у Зеници и да би могли своје жељезо да овдје пласирати.

"ово није проблем само у овој области, јер и прерађивачка индустрија има проблем", рекао је Минић.

Он је нада да све ово што се дешава у свијету неће направити тектонске поремећаје.

