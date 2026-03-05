Logo
Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

Фото: АТВ

Припадници Полицијске станице Прача ухапсили су лице из Фоче код кога је пронађено више од килограм спида.

Министар унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Един Врањ рекао је да је дрога пронађена јуче приликом саобраћајне контроле, а лице чији су иницијали В.С. /47/ покушало је побјећи, али је убрзо ухапшено.

Према његовим ријечима, ухапшени ће у законском року бити предат надлежном кантоналном тужилаштву, те ће против њега бити поднесена кривична пријава због кривичног дјела неовлаштена производња и стављање у промет дрога, јављају федерални медији.

